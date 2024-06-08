Украинские пограничники помешали оккупантам обустроить позиции на Сумском направлении: видео
Российская террористическая армия продолжает обустраивать позиции на Сумском направлении. В свою очередь украинские пограничники препятствуют попыткам врага приблизиться к государственной границе.
Для этого защитники наносят огневое поражение по позициям российских оккупантов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Оккупационная армия РФ активно использует инженерную технику, чтобы обустраивать свои позиции вблизи украинской государственной границы на Сумском направлении. С помощью аэроразведки защитники заметили экскаваторы врага, которые рыли окопы.
После этого по вражеской технике было нанесено огневое поражение. Для уничтожения противника украинские пограничники использовали FPV-дроны.
После удачной отработки российская техника полностью сгорела и превратилась в груду металлолома.
Напомним, майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин предупредил, что на Сумском направлении нужно готовиться к определенным событиям. У россиян там достаточно сил не только для диверсионных действий, но и для наступательных операций.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. Пока сил, которые враг там собрал, хватает для проведения определенных действий в пограничье, однако не для начала полноценного наступления на Сумы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!