Украинские пограничники помешали оккупантам обустроить позиции на Сумском направлении: видео

Российская террористическая армия продолжает обустраивать позиции на Сумском направлении. В свою очередь украинские пограничники препятствуют попыткам врага приблизиться к государственной границе.

Для этого защитники наносят огневое поражение по позициям российских оккупантов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Оккупационная армия РФ активно использует инженерную технику, чтобы обустраивать свои позиции вблизи украинской государственной границы на Сумском направлении. С помощью аэроразведки защитники заметили экскаваторы врага, которые рыли окопы.

После этого по вражеской технике было нанесено огневое поражение. Для уничтожения противника украинские пограничники использовали FPV-дроны.

После удачной отработки российская техника полностью сгорела и превратилась в груду металлолома.

Напомним, майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин предупредил, что на Сумском направлении нужно готовиться к определенным событиям. У россиян там достаточно сил не только для диверсионных действий, но и для наступательных операций.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. Пока сил, которые враг там собрал, хватает для проведения определенных действий в пограничье, однако не для начала полноценного наступления на Сумы.