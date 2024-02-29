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Украинские штурмовики показали, как зачищали Красногоровку от врага. Видео ближних боев

Михаил Левакин
War
1 минута
5,2 т.
Украинские штурмовики показали, как зачищали Красногоровку от врага. Видео ближних боев

Украинская Третья отдельная штурмовая бригада выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Россиян из города "выбивали силой, патронами и гранатами", рассказали защитники.

В 3 ОшБр отметили, что враг даже при очевидном поражении не сдавался в плен, не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Поэтому бойцами 3-й роты 1-го штурмового батальона и бойцами 1-й роты 2-го штурмового батальона бригады было уничтожено более 100 окупантов.

В видео зачистка населенного пункта от окупантов Третьей штурмовой бригадой. Также на камеру попал перехват разговоров противника в Красногоровке.

Осторожно! В видео присутствует обсценная лексика и кадры ближних боев!

Российских оккупантов из Красногоровки выбили 28 февраля. Накануне захватчики "накатами" атаковали юго-восточную часть города и вошли в него.

Украинские штурмовики показали, как зачищали Красногоровку от врага. Видео ближних боев

Красногоровка принадлежит к Марьинской тергромаде Покровского района Донецкой области Украины. Город расположен в центральной части области, на реке Лозовой. До укрупнения в 2020 году Покровского района Красногоровка входила в его состав, являясь городом районного значения.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток в Украине произошло 73 боевых столкновения. Больше всего российских атак украинские военные отразили на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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