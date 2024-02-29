Украинские штурмовики показали, как зачищали Красногоровку от врага. Видео ближних боев

Украинская Третья отдельная штурмовая бригада выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Россиян из города "выбивали силой, патронами и гранатами", рассказали защитники.

В 3 ОшБр отметили, что враг даже при очевидном поражении не сдавался в плен, не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Поэтому бойцами 3-й роты 1-го штурмового батальона и бойцами 1-й роты 2-го штурмового батальона бригады было уничтожено более 100 окупантов.

В видео зачистка населенного пункта от окупантов Третьей штурмовой бригадой. Также на камеру попал перехват разговоров противника в Красногоровке.

Осторожно! В видео присутствует обсценная лексика и кадры ближних боев!

Российских оккупантов из Красногоровки выбили 28 февраля. Накануне захватчики "накатами" атаковали юго-восточную часть города и вошли в него.

Красногоровка принадлежит к Марьинской тергромаде Покровского района Донецкой области Украины. Город расположен в центральной части области, на реке Лозовой. До укрупнения в 2020 году Покровского района Красногоровка входила в его состав, являясь городом районного значения.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток в Украине произошло 73 боевых столкновения. Больше всего российских атак украинские военные отразили на Авдеевском и Новопавловском направлениях.