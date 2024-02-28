Украинские воины выбили врага из Красногоровки: уничтожены и ранены около 100 оккупантов

Украинская Третья штурмовая бригада 28 февраля выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Накануне захватчики "накатами" атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.

О том, что оккупантов выбили из Красногоровки, вечером сообщили бойцы Третьей штурмовой бригады. По их словам, врага выбили, "чтобы не дать ему закрепиться" в городе.

В Красногоровке противник успел подготовиться к продолжительной обороне. "Но несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли врагу неотвратимые потери - около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми", - отметили украинские защитники.

Подчеркнуто, что россияне отказывались от сдачи в плен. Поэтому захватчики были ликвидированы в занятых ими домах. Таким образом, сейчас город находится под контролем украинских войск.

Красногоровка относится к Марьинской громаде Покровского района Донецкой области Украины. Город расположен в центральной части области, на реке Лозовой. До укрупнения в 2020 году Покровского района Красногоровка входила в его состав, являясь городом районного значения.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток в Украине произошло 79 боевых столкновений. Больше всего российских атак украинские военные отразили на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В ночь на 28 февраля росияне запустили по Украине десять "Шахедов". Но силы ПВО сбили все дроны над Одесщиной и Николаевщиной. В Одессе обломки сбитого дрона повредили трансформатор на объекте критической инфраструктуры, там вспыхнул пожар.