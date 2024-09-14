Украинские танкисты используют новую тактику противодействия вражеским FPV-дронам, – Сырский

Украинские воины-танкисты обладают передовым опытом ведения боевых действий в условиях войны нового типа. В настоящее время они используют уникальную тактику применения бронетехники на основе эффективного противодействия вражеским FPV-дронам и другим беспилотным средствам.

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Едва ли не весь мир сегодня желает перенять опыт украинских бойцов. Об этом в День танковых войск рассказал в Telegram главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Благодарю тысячи украинских танкистов, которые в эти минуты дают отпор московскому агрессору на передовой. Дорогие воины! Примите самые искренние поздравления! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия", – подчеркнул военачальник.

Отдельно он поблагодарил украинских танкостроителей, инженеров-механиков и мастеров, которые круглосуточно ремонтируют и восстанавливают украинскую и трофейную бронетехнику, которая и дальше будет уничтожать российских захватчиков.

Напомним, День танковых войск Украины – это не просто праздничная дата, а день, символизирующий мужество, преданность и самопожертвование тех, кто стоит на страже нашего государства. Он объединяет ветеранов и действующих защитников, предоставляя возможность вспомнить историю и путь, что прошли танковые войска, а также почтить их вклад в защиту нашей страны. Историю праздника и приветствие для защитников читайте в материале.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны подорвали российскую БМП на мине и забросали взрывчаткой танк. Точные удары по технике врага нанесли пилоты батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады.

– Германия и другие европейские партнеры хотят в ближайшее время передать украинской армии 77 основных боевых танков Leopard 1A5.