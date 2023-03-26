Украинские танкисты показали ожесточенный поединок с врагом. Видео

В сети опубликовали эффектные кадры поединка украинских танкистов и противотанкистов путинской армии. Уничтожать врага взялся танковый экипаж 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

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Соответствующее видео было опубликовано в Facebook бригадами. Украинские воины не оставили врагу никаких шансов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: аналитики Института изучения войны прокомментировали прихоть диктатора Владимира Путина, согласно которой ВПК РФ должно произвести более 1600 новых танков. Там обратили внимание на то, что пропагандистские заявления главы Кремля не учитывают ограниченные промышленные возможности России для быстрого производства танков и игнорируют потери армии РФ на поле боя.

По мнению экспертов, единственный в России завод по производству танков "Уралвагонзавод" производит 20 танков в месяц, поэтому с такими темпами для достижения целей диктатора понадобится более шести лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ОК "Юг" сообщили, что украинская авиация нанесла три удара по местам сосредоточения оккупантов на левобережье Херсонщины, в результате чего были уничтожены наблюдательный пункт и инженерная техника российских войск, ликвидированы по меньшей мере 8 российских захватчиков;

– оккупанты из российского штурмового отряда пожаловались на огромные потери из-за непрофессионального поведения командования. "Нас просто погнали на танки. Мы сидели под открытым огнем артиллерии 14 суток", – рассказал один из захватчиков.

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