Украинские военные филигранно уничтожили вражескую гаубицу 2С3 'Акация': видео

Украинские защитники показали новое видео по уничтожению вражеской техники. В этот раз бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского филигранно утилизировали российскую гаубицу 2С3 "Акация".

Видео дня

Отличную работу проделали аэроразведчики совместно с артиллеристами. Соответствующие кадры опубликовали в Facebook 36 обмп имени контрадмирала Михаила Билинского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На них видно, что вражеская смертельная машина расположилась в посадке, замаскировавшись между густыми ветвями деревьев, однако от пристального глаза защитников Украины укрыться невозможно.

Напомним: как сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в течение июня подразделение "Курьеры бавовны" на Запорожском направлении уничтожило три десятка единиц вражеской техники. В частности, ликвидированы семь грузовиков с оккупантами, а также 10 танков, 12 БМП и БТР, 1 САУ.

А 5 июля российские захватчики потеряли восемь своих беспилотников в Николаевской области. Все их уничтожили Силы обороны Украины. Речь идет, в частности, о 4 БПЛА "Ланцет", 2 БПЛА "Мерлин-ВР", 1 БПЛА Zala, 1 БПЛА "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– за прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали на фронте 600 оккупантов из России. В общей сложности на 501-й день полномасштабной войны 234 040 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми";

– также ВСУ удалось отвоевать ранее оккупированные врагом территории недалеко от Бахмута. Два выстрела из NLAW и Javelin превратили в металлолом танк оккупантов Т-8.

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