Украинские военные начали обучение на американских танках Abrams в Германии – NYT

Украинские военнослужащие начали обучение на американских танках M1 Abrams. Тренировки будут проходить в Германии и займут от 10 до 12 недель.

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После этого на вооружение украинской армии поступят более 30 единиц Abrams. Об этом сообщает The New York Times.

По данным Министерства обороны США, обучение по эксплуатации и обслуживанию американских танков Abrams приступила группа из 400 украинских военнослужащих. В Пентагоне отметили, что это является еще одним важным шагом в оснащении ВСУ для борьбы с российской оккупационной армией.

В заявлении представителя Пентагона подполковника Гаррона Гарна говорится, что около 200 украинских военнослужащих – примерно один бронетанковый батальон – начали проводить то, что военные называют общевойсковыми учениями. Мероприятия проводятся на немецких полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе. Тренировки включают в себя основные задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также обучение на уровне взвода и роты и, в конечном итоге, более крупные учения с участием подразделений размером с батальон.

Остальные 200 украинских военных начали обучение тому, как заправлять танки и обслуживать их. Чиновники министерства обороны США ранее заявляли, что 31 танк Abrams будет отправлено в Германию для использования в программе обучения украинских войск. По словам официальных лиц, уже к осени танки могут добраться до полей сражений в Украине.

M1 Abrams ("Абрамс" – назван в честь генерала Крейтона Абрамса, бывшего начальника штаба Армии США и командующего вооруженными силами США во Вьетнаме) – это американский основной боевой танк третьего поколения.

Танк был разработан компанией Chrysler Defense (сейчас – General Dynamics Land Systems) и поступает на вооружение с 1980 года, являясь главным основным боевым танком армии США. Кроме Соединенных Штатов, танк находится на вооружении армий Австралии, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Ирака, Марокко, Тайваня и Польши. США планируют продлить срок службы танка до 2050 года.

Abrams построен по классической танковой схеме с экипажем из четырех человек (командир, наводчик, заряжающий, механик-водитель) и с пушкой высокой баллистики в качестве основного вооружения.

На танке M1 Abrams установлен газотурбинный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил марки Honeywell AGT 1500 с шестиступенчатой (четыре вперед, две назад) автоматической коробкой передач Allison X-1100-3B.

Танк может развивать максимальную скорость 72 км/ч на дорожном покрытии и 48 км/ч по пересеченной местности. С выключенным регулятором хода двигателя скорость может достигать до 97 км/ч на шоссе, однако это может быть травмоопасным для экипажа.

Интересно, что двигатель может работать на дизельном топливе, керосине, моторном бензине любой марки, топливе для реактивных двигателей JP-4 или JP-8. К примеру, армия США использует авиационное топливо марки JP-8 для упрощения логистики. С этой же целью австралийские танковые войска используют дизельное топливо. Реактивное топливо обеспечивает лучшее ускорение, чем дизельное, но и расход его вдвое больше.

Топливные баки общим объемом 1900 л на авиационном топливе JP-8 обеспечивают операционную дальность всего 410 км (для сравнения, у дизельного танка Leopard 2 баки на 1160 л обеспечивают операционную дальность в 500 км).

Хотя танк и не предназначен для перевозки десанта на броне, некоторые инновации позволяют пехоте в боевых условиях ездить на танке, расположившись позади кормовой части башни. При этом солдаты могут фиксировать себя и свою оснастку с помощью веревки и ремней.

Напомним, Польша хочет открыть центр обслуживания американских танков Abrams. Также соседняя страна планирует наладить производство снарядов с обедненным ураном.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. После выполнения работ эта бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, все 28 обещанных Британией танков Challenger 2 уже прибыли в Украину. Украинские защитники уже используют их на поле боя.