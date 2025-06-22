Украинские военные сконструировали супердрон по идее командира: как это работает. Видео

Воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" вооружились необычным наземным дроном. На беспилотник они установили блок неуправляемых авиационных ракет.

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Чудо-оружие уже доказало свою эффективность и изрядно сбивает с толку российских захватчиков. Подробности сообщили в портале "Милитарный".

"Рота наземных беспилотных систем 93-й отдельной механизированной бригады вооружилась наземным дроном с установленным блоком неуправляемых авиационных ракет... Идея установить такое вооружение на дрон возникла по инициативе самого командира (речь о командире роты под псевдонимом "Электрик". – Ред.), который предложил вооружить аппарат подобным типом оружия", – указано в материале.

Как рассказал журналистам "Электрик", для воплощения замысла в жизнь военные демонтировали блок для запуска НАРов — УБ-16-57 под 16 ракет С-5 — с самолета, который долгое время использовался как памятник в городе Берестин: блок провисел там около 70 лет.

Также удалось получить 150 ракет, которые впоследствии защитники активно использовали против российских позиций.

"Как отметил "Электрик", применение этого дрона сбивало с толку россиян, которые открывали огонь по району его работы из всех доступных средств поражения, включая ствольную артиллерию. Несмотря на то, что сначала идея казалась сомнительной, сейчас дрон активно используется подразделением и демонстрирует хорошие результаты", – отмечает "Милитарный".

Напомним, ранее в ГУР рассказали о "начинке" нового ударного БПЛА врага V2U с искусственным интеллектом. Эти дроны оккупанты наиболее активно используют на Сумщине.

Также сообщалось, что Германия инвестирует €400 млн в закупку украинских ракет-дронов "Барс", БПЛА "Лютый" и "Фламинго". Об этом сообщило издание Die Welt.

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