Украинские военные уничтожили системы РЛС и ПВО противника в Краснодарском крае: видео ударов

Украинские военные нанесли удары по ряду систем радиолокации и противовоздушной обороны оккупантов в Краснодарском крае. В результате ударов противник лишился нескольких важных элементов систем наблюдения и защиты воздушного пространства.

Видео дня

Об успешной операции сообщает 1-й отдельный центр Сил беспилотных систем. В соцсетях подразделения также опубликовали видео боевых действий.

Бойцы 1-го отдельного центра СБС выполнили боевую задачу по уничтожению российских систем РЛС и ПВО в Краснодарском крае. По информации подразделения, удары были нанесены на расстоянии более 270 километров от линии соприкосновения.

В ходе операции украинские военные поразили сразу несколько ключевых элементов российской системы наблюдения и ПВО.

Среди уничтоженных объектов:

зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2" в населенном пункте Ейск;

радиолокационная станция "НЕБО-С" в Ейске;

РЛС "НЕБО-У" в городе Приморско-Ахтарск;

РЛС "ГАММА-С1М" в Ейске;

РЛС "НЕБО-СВ" в Ейске;

РЛС "КАСТА-2Е2" в населенном пункте Камышеватская;

РЛС "37Т" в населённом пункте Пригибский;

РЛС "КАСТА-2Е2" в населенном пункте Шабельское.

В 1-м отдельном центре СБС отметили, что после поражения этих объектов российским войскам будет сложнее обеспечивать прикрытие своих аэродромов и пусковых площадок для беспилотников типа "Шахед".

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Напомним, операторы БПЛА Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают активную и зрелищную "демилитаризацию" российской оккупационной армии. Особое внимание они уделяют вражеским объектам на территории оккупированного Крыма и части Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны поразили в Крыму склад беспилотных катеров оккупантов, а также ряд других целей. О них подробнее сообщали в Генштабе ВСУ

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