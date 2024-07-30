Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячим является Покровское направление. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины успешно срывают планы оккупантов.

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Как отмечено в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 вторника, 30 июля, всего с начала суток уже произошло 108 боевых столкновений. Кроме этого, враг нанес 71 авиаудар (с применением 107 КАБ), пытался нанести 340 ударов дронами-камикадзе и совершил не менее 3 тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений с захватчиками. Отражены пять атак в районах Тихого и Волчанска. У последнего один бой продолжается. Ситуация контролируется.

Здесь ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили более 100 человек убитыми и ранеными, уничтожены две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении в противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного и Стельмаховки. Три вражеских штурма продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, десять раз пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка и Невское, в настоящее время ведется три боестолкновения. Две атаки отражены в Серебрянском лесу, еще две продолжаются.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили три штурмовых действия врага в районах Верхнекаменского, Переездного и Выемки. Противник успеха не имел.

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Временного Яра, пять попыток противника захватить наши позиции оказались тщетными, длится две атаки. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, активно применяя при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 12 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три штурма продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Веселого, Ивановки, Желанного и Яснобродовки. В общей сложности, 22 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще 18 боеприкосновений продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны.

За сегодняшний день потери агрессора по данному направлению составили 265 человек убитыми и ранеными. Уничтожены танк, три ББМ, пять единиц автомобильной техники и одна - специальной. Кроме того, три автомобиля и две вражеские пушки были повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается десять боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населённых пунктов Красногоровка и Парасковеевка. Подразделения Сил обороны отразили девять атак противника, одна атака, близ Красногоровки, продолжается.

На Времивском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Старомайорского. Все вражеские штурмы захлебнулись.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, две атаки врага отражены нашими защитниками в течение дня.

"Сегодня следует отметить воинов 47 отдельной механизированной бригады. Спасибо за мужество и эффективную боевую работу", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, военная разведка Великобритании считает, что российская оккупационная армия продолжает наступательные действия в Донецкой области и имеет определенные территориальные успехи. В частности, враг взял под контроль несколько деревень, приблизившись к логистическому узлу Покровска.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска на Покровском направлении пытаются искать слабые места в украинской обороне для концентрации собственных сил. Длительные вражеские штурмы защитники отбивают, после чего активность врага на время спадает.