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Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

Михаил Левакин
War
4 минуты
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Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячим является Покровское направление. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины успешно срывают планы оккупантов.

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Как отмечено в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 вторника, 30 июля, всего с начала суток уже произошло 108 боевых столкновений. Кроме этого, враг нанес 71 авиаудар (с применением 107 КАБ), пытался нанести 340 ударов дронами-камикадзе и совершил не менее 3 тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений с захватчиками. Отражены пять атак в районах Тихого и Волчанска. У последнего один бой продолжается. Ситуация контролируется.

Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

Здесь ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили более 100 человек убитыми и ранеными, уничтожены две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении в противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного и Стельмаховки. Три вражеских штурма продолжаются.

Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, десять раз пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка и Невское, в настоящее время ведется три боестолкновения. Две атаки отражены в Серебрянском лесу, еще две продолжаются.

Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили три штурмовых действия врага в районах Верхнекаменского, Переездного и Выемки. Противник успеха не имел.

Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Временного Яра, пять попыток противника захватить наши позиции оказались тщетными, длится две атаки. Ситуация контролируется.

Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

На Торецком направлении враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, активно применяя при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 12 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три штурма продолжаются до сих пор.

Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Веселого, Ивановки, Желанного и Яснобродовки. В общей сложности, 22 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще 18 боеприкосновений продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны.

Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

За сегодняшний день потери агрессора по данному направлению составили 265 человек убитыми и ранеными. Уничтожены танк, три ББМ, пять единиц автомобильной техники и одна - специальной. Кроме того, три автомобиля и две вражеские пушки были повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается десять боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населённых пунктов Красногоровка и Парасковеевка. Подразделения Сил обороны отразили девять атак противника, одна атака, близ Красногоровки, продолжается.

Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

На Времивском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Старомайорского. Все вражеские штурмы захлебнулись.

Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, две атаки врага отражены нашими защитниками в течение дня.

Украинские воины продолжают мужественно держать оборону: на фронте произошло 108 боевых столкновений – Генштаб

"Сегодня следует отметить воинов 47 отдельной механизированной бригады. Спасибо за мужество и эффективную боевую работу", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, военная разведка Великобритании считает, что российская оккупационная армия продолжает наступательные действия в Донецкой области и имеет определенные территориальные успехи. В частности, враг взял под контроль несколько деревень, приблизившись к логистическому узлу Покровска.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска на Покровском направлении пытаются искать слабые места в украинской обороне для концентрации собственных сил. Длительные вражеские штурмы защитники отбивают, после чего активность врага на время спадает.

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