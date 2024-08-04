Украинские воины ювелирно уничтожили российскую САУ 2С3 'Акация', за которой охотились два месяца. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать ценную технику оккупанта. В этот раз пилоты группы SkyForce ювелирно ликвидировали российскую САУ 2С3 "Акация" вместе с боекомплектом.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал "Маріуполь.Спротив". Отмечается, что наши военные охотились на "Акацию" два месяца. Она была уничтожена на Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что аэроразведка Государственной пограничной службы Украины на Южном направлении во время очередной операции успешно поразила станцию связи российских оккупантов.

Напомним, что бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав русских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 46 ОМБр с помощью FPV-дрона уничтожили российский танк, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. Оператор беспилотника нашел небольшой просвет, незащищенный наваренными металлическими листами, и направил беспилотник прямо туда.