Украинские войска продвинулись на Харьковском и Константиновском направлениях – ISW

Силы обороны Украины недавно освободили Отрадное на Харьковщине, а также продвинулись в Константиновке и в окрестностях города. А россияне стягивают силы на Славянское направление, перебрасывая отдельные подразделения из-под Боровой и Купянска, потери же агрессора за время боев за Малую Токмачку с довоенным населением менее 100 человек перевалили за 2 тыс. оккупантов.

На этом фоне Украина усиливает мидл-страйки, выжигая военные цели врага в тылу войск РФ на оккупированных территориях. О ситуации на поле боя рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Сумская область

Накануне, 15 мая на Сумщине россияне продолжали наступательные операции – без подтвержденных продвижений. Зато украинские войска проводили на территории области"частые контратаки".

Российские пропагандисты тем временем взялись рассказывать о якобы продвижении войск РФ на север от Новой Сечи и в Мирополье, а также на юг от Юнаковки и на северо-восток от Малой Рыбицы.

Харьковская область

15 мая российские войска продолжили наступательные операции на харьковском направлении, но не достигли подтвержденного продвижения.

Это не помешало российскому минобороны "освободить" Чайковку, а Z-блогерам – "продвинуться" на запад от Рыбалкино.

Не на бумаге у оккупантов все не так радужно. Аналитики констатировали, что на севере Харьковщины захватчики продолжают сталкиваться с трудностями с использованием боевых машин: лесистая местность и удары украинских БпЛА препятствуют оккупантам продвигаться с задействованием ББМ.

Пока россияне рассказывают о своих успехах безо всяких подтверждений – украинские воины освободили Отрадное, подкрепив заявление видеодоказательствами, в частности кадрами поднятия флагов в центре населенного пункта.

На Купянском направлении россияне проводили миссии по инфильтрации и ограниченные наступательные операции. Судя по геолокационным кадрам от 14 мая, оккупанты смогли просочиться в западную часть Куриловки.

Сразу несколько российских провоенных источников заявили о якобы захвате Петропавловки к востоку от Купянска. Однако в ISW заявления восприняли скептически.

"Российские источники неоднократно делали неподтвержденные заявления о том, что российские войска продвигались в Петропавловке или захватывали ее, в частности трижды с января 2026 года", – подсчитали аналитики.

В ISW также зафиксировали увеличение использования россиянами беспилотных наземных комплексов на Боровском и Лиманском направлениях, где продолжаются вражеские наступательные операции.

Тем временем украинские силы продолжают наносить удары средней дальности по российским военным объектам в оккупированной Луганской области. Генеральный штаб Украины 15 мая сообщил, что украинские войска нанесли удары по российским складам боеприпасов в оккупированных Ровеньках (129 километров от линии фронта) и Епифановке (67 километров от линии фронта), а также по складу технических и материальных средств в оккупированной Райгородке (79 километров от линии фронта) 14 мая или в ночь с 14 на 15 мая.

Донецкая область

15 мая российские войска продолжали наступательные операции на Славянском направлении, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали к юго-востоку от Лимана вблизи Дибровы.

"Российское военное командование, похоже, распределяет части российских войск на Купянском и Боровском направлениях для усиления усилий на Лиманском направлении.

Российский источник сообщил о предоставлении штурмового отряда 26 танкового полка ВС РФ с Купянского направления 144-й мотострелковой дивизии на Славянском направлении.

Это уже второй зафиксированный случай усиления 144 мотострелковой дивизии за последние дни. Недавно к ней перебросили роту 423-го мотострелкового полка, действующего на Боровском направлении.

Украинские войска недавно продвинулись в центре и на востоке Константиновки и вблизи нее, в северо-западной части Иванополья.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 мая, показывают, как российские войска обстреливают украинские позиции в северной части Ильиновки (к юго-западу от Константиновки), которую российское минобороны "освободило" еще 29 апреля.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 мая также зафиксировали, что украинские войска обстреливают российского военнослужащего в южной части Константиновки, в ISW это трактовали как доказательство российской миссии по инфильтрации.

15 мая российские войска продолжали ограниченную наземную активность на Добропольском направлении.

Российский военный блогер утверждал, что российские войска якобы продвинулись на юг от Васильевки (на северо-запад от Покровска), поскольку 15 мая российские войска продолжали наступательные операции на север, северо-запад, запад и юго-запад от Покровска.

В ISW констатировали, что российские войска использовали режим прекращения огня 9–11 мая для концентрации сил в районе Покровска и активно используют городскую застройку и зеленые насаждения для маскировки.

Вблизи Мирнограда и Покровска россияне усиливают наступления после относительного затишья и проведенной за время прекращения огня концентрации сил. Под прикрытием застройки и зеленых насаждений оккупанты перебрасывают технику, транспортные средства и артиллерию в Покровск и Мирноград, в частности прячут гаубицы под мусорными контейнерами.

15 мая российские войска продолжали наступление вблизи самой Новопавловки, а также к северо-востоку и югу от Новопавловки, но не продвигались вперед.

14 и 15 мая российские войска продолжали ограниченные атаки на восток и юго-восток от Александровки, но не продвигались вперед.

Тем временем украинская мидл-страйк дотянулся до ряда российских военных объектов на оккупированной части Донецкой области, в том числе и в Мариуполе.

По данным Генштаба, 14-15 мая Силы обороны поразили российские средства РЭБ в Дмитровке (примерно в 80 или 110 километрах от линии фронта). Также они нанесли удары по радиолокационной станции МР-232 "Буссоль-С" и оптико-электронному модулю на береговом пункте технической разведки Федеральной службы безопасности России (ФСБ) в оккупированном Мариуполе (примерно в 110 километрах от линии фронта). В этом же городе поражен российский склад горюче-смазочных материалов

"Украинские беспилотники недавно начали разведывать и перехватывать российские наземные линии связи в Мариуполе и вблизи него, что вызвало беспокойство в российском сообществе российских блогеров", – добавили в ISW.

Запорожская область

На юге Украины российское минобороны продолжает выдавать поднятие триколоров российскими ДРГ за доказательства захвата населенных пунктов.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 мая, показывают, как украинские войска обстреливают оккупированные Россией здания в восточной Воздвижевке (к северо-западу от Гуляйполя), а российские войска поднимают российские флаги в Чаривном (к юго-западу от Гуляйполя) после миссии инфильтрации. На основе этих кадров в МО РФ заявили об оккупации Чаривного.

Также сейчас российские войска пытаются продвинуться к Верхней Терсе (к западу от Гуляйполя) с юга, вероятно, благодаря успехам Украины к западу и северо-западу от Гуляйполя.

По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, захватчики атакуют Зализнычное (на юго-запад от Гуляйполя и на юго-восток от Верхней Терсы), Гуляйпольское (на юго-запад от Гуляйполя и на юг от Верхней Терсы) и Чаривне (на юг от Верхней Терсы).

На днях оккупанты совершили механизированный штурм неопределенного эшелона с бронетехникой и мотоциклами вблизи Гуляйпольского. Волошин назвал это отходом от обычной тактики России с использованием небольших пехотных групп.

Украинские источники продолжают отмечать, как российские чиновники неоднократно заявляли о захвате населенных пунктов на Ореховском направлении, где линия фронта остается практически неизменной.

Так, командир одного из украинских батальонов, задействованных в боях на Ореховском направлении, заявил, что оккупационные силы уже несколько лет подряд пытаются штурмовать Малую Токмачку (к юго-востоку от Орехова). Заявления об "освобождении" или "зачистке" этого небольшого украинского села появляются в российских отчетах на удивление часто. В частности, в конце прошлого года Малую Токмачку в очередной раз "захватил" российский министр обороны Андрей Белоусов.

Командир заявил, что украинские войска контролируют Малую Токмачку с 2023 года. По его подсчетам, в попытках захватить село, в котором до войны жило менее сотни человек, российские войска потеряли около 2000 солдат.

Этот же комбат рассказал, что районы ближе к Вербовому (к юго-востоку от Малой Токмачки) являются спорными "серыми зонами".

Российский военный блогер опроверг заявления украинского командира, утверждая, что Малая Токмачка и Новоданиловка (к западу от Малой Токмачки) являются в значительной степени "серыми зонами". Однако он все же признал, что российским войскам трудно закрепиться в этих населенных пунктах.

Украинские войска продолжили свою кампанию ударов средней дальности вблизи оккупированного Бердянска. Удары наносятся, в частности, по основным российским наземным линиям связи, через которые получают снабжение российские войска на юге Украины.

Командующий украинских Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что украинские войска нанесли удар по грузовому судну с боеприпасами вблизи Бердянска (примерно в 100 километрах от линии фронта). А российский военный блогер опубликовал 15 мая видеозапись, на которой, как сообщается, видны последствия удара украинского беспилотника по транспортным средствам вдоль трассы М-14 Мариуполь-Бердянск в Бердянском районе.

15 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвигались вперед.

Также оккупанты распространили видеозапись российского удара по транспортным средствам гуманитарной миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Херсоне 14 мая. Это, отметили в ISW, подтверждает сообщение Украины о российском ударе по транспортным средствам ООН в этом районе.

В ночь с 14 на 15 мая украинские войска продолжили атаки средней дальности по российским военным объектам в оккупированном Крыму.

"Мадьяр" рассказал, что под ударом оказалась российская система "Панцирь-С1" в оккупированном Хуторке (примерно в 156 километрах от линии фронта) на полуострове.

