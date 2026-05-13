Украинские войска продвинулись в направлении Славянска и в тактическом районе Константиновка-Дружковка – ISW

Силы обороны продолжают контактировать на Сумщине и недавно продвинулись в направлении Славянска и в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Россияне тем временем просочились на Новопавловском направлении и еще на нескольких участках фронта, но в основном придумывают себе "победы" и пугают друг друга продвижением Сил обороны в Часовом Яру.

На Покровском направлении фиксировались атаки как Сил обороны, так и российских войск. Ситуацию на передовой проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Сумская область

Российские войска 12 мая продолжали ограниченные наступательные операции на севере Сумской области. Так они отреагировали на контратаки Сил обороны в этом районе.

Харьковская область

Продолжали россияне накануне атаковать и на севере Харьковщины. Подтвержденного прогресса им достичь не удалось. Хотя российские пропагандисты распространяли сообщения о якобы захвате Чайковки.

Тем временем украинские войска продолжили кампанию ударов ближнего радиуса по военным объектам на передовой в Белгородской области. 12 мая Силы специальных операций (ССО) Украины опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован удар по российскому подразделению беспилотников в Новой Таволжанке (к северо-востоку от Харькова, примерно в 9 километрах от линии фронта) в неустановленную дату до 5 мая.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 12 мая.

12 мая российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на Купянском направлении, но не продвигались вперед.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Боровой 12 мая.

Украинские войска продолжали наносить дальнобойные удары по российским военным объектам в оккупированной части Луганской области.

Генеральный штаб Украины 12 мая сообщил, что украинские войска нанесли удар по российскому ремонтному подразделению вблизи оккупированного Розквита (примерно в 118 километрах от линии фронта).

Силы беспилотных систем 12 мая сообщили, что украинские войска нанесли удар по российской временной площадке механиков вблизи оккупированных Ровеньков(примерно в 125 километрах от линии фронта) в неустановленную дату до 5 мая.

Донецкая область

Украинские войска недавно продвинулись в направлении Славянска, поскольку российские войска проникли в этот район.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 мая, зафиксировали продвижение Сил обороны в центральной части Резниковки (к востоку от Славянска).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 мая, показывают, как российские войска атакуют украинские позиции к юго-востоку от Рай-Александровки (к юго-востоку от Славянска) во время того, что ISW оценивает как российскую миссию по проникновению.

Российские войска продолжали атаковать украинские тыловые логистические пункты и наземные линии связи в течение перемирия с 9 по 11 мая.

Представитель украинской бригады, действовавшей на Славянском направлении, 12 мая сообщил, что российские войска продолжают наносить удары FPV-дронами по украинским логистическим пунктам в тылу вблизи Славянска и Краматорска.

Связанный с Кремлем российский военный блогер 12 мая заявил, что российские войска атакуют украинские НЛЗК, в частности автомагистрали в 15-20 километрах от агломерации Славянск-Краматорск.

Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные кадры, опубликованные 12 мая, показывают, как российские войска обстреливают украинские позиции к востоку от Константиновки, что свидетельствует об отсутствии российских позиций в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 мая, показывают, что российские войска нанесли удар по украинским позициям в западной Константиновке в районе, где, по предварительным данным российских источников, российские войска удерживали свои позиции.

Российский военный блогер утверждал, что украинские войска вошли в Часов Яр (к северо-востоку от Константиновки) и его окрестностей и заняли многоэтажные дома.

Российские войска недавно проникли в тактический район Константиновка-Дружковка. На геолокационных видеозаписях, опубликованных 11 мая, видно, как украинские войска атаковали вероятно захваченное россиянами здание в восточной части Молочарки (к северо-востоку от Константиновки) и российского военнослужащего к югу от Константиновки после российских миссий по инфильтрации.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности в тактическом районе Доброполья 12 мая.

12 мая российские войска продолжили наступательные операции на север, запад, юго-запад и северо-запад от Покровска, тогда как украинские войска контратаковали на север от Покровска.

Российский мвійсткрвий блогер 12 мая заявил, что как украинские, так и российские войска на Покровском и Добропольском направлениях все чаще отдают предпочтение использованию легких и менее заметных транспортных средств для транспортировки и полагаются на наземные роботизированные системы и тяжелые беспилотники для обеспечения логистики в пределах одного километра от линии фронта.

Украинские войска продолжают наносить удары на передовой по российским военным объектам вблизи Покровска. Генеральный штаб Украины 12 мая сообщил, что украинские войска нанесли удар по российскому пункту управления беспилотниками возле этого города

Российские войска недавно провели миссии по инфильтрации на Новопавловском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 и 12 мая, показывают, как украинские войска наносят удары по российским позициям в северной Беляковке (к северо-востоку от Новопавловки) и на северо-западе от Филии (к югу от Новопавловки), куда удалось просочиться оккупантам.

12 мая российские войска продолжили наступательные операции на направлении Александровки, но не продвинулись вперед.

Украинские силы продолжают наносить удары средней и дальней дальности по российским военным в оккупированной Донецкой области.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 12 мая сообщил, что украинские войска нанесли удары по скоплению российских военных сил в оккупированном Донецке (примерно в 52 километрах от линии фронта), двух российских командно-наблюдательных пунктах и пункте управления вблизи оккупированного Селидово (примерно в 24 километрах от линии фронта).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 мая, показывают украинские удары по российскому складу логистики в северном Бойковском (примерно в 125 километрах от линии фронта) до 5 мая.

Запорожская область

Накануне пытались наступать россияне также на Гуляйпольском направлении. Продвинуться им не удалось.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 мая, показывают, что российские войска нанесли удар по украинской позиции к югу от Воздвижевки (к северо-западу от Гуляйполя) в районе, где, по предварительным данным российских источников, российские войска удерживали свои позиции.

12 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки в западной части Запорожской области, но не продвигались вперед.

Российские войска не смогли достичь значительных успехов на западе Запорожской области, несмотря на передислокацию не менее трех полков в этот район в начале 2026 года.

OSINT-аналитики отмечали, что на эту часть фронта российское командование передислоцировало 387-й и 1445-й мотострелковые полки (по сообщениям, оба приданные 7-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ)) с неустановленного направления для усиления других элементов дивизии вблизи Каменского (к западу от Орехова) в начале 2026 года, а также 299-й воздушно-десантный полк (98-я дивизия ВДВ) в западную часть Запорожской области с Херсонщины примерно в марте-апреле 2026 года.

Последний раз подразделения 387-го мотострелкового полка на западе Запорожской области аналитики фиксировали в конце октября 2023 года, этот полк действовал на Запорожском направлении в составе новосформированной 44 дивизии ВДВ и по состоянию на май 2024 года.

Подразделения 1445-го мотострелкового полка на Херсонщине фиксировались в ноябре 2024 года, а 299-й полк ВДВ действовал на Херсонском направлении по состоянию на 10 апреля 2026 года.

"Российские войска не смогли остановить продвижение Украины на западе Запорожской области, несмотря на привлечение этих дополнительных подразделений", – констатировали в ISW.

Украинские войска продолжили удары средней дальности по российским военным объектам на оккупированной части Запорожья в ночь на 12 мая.

Генеральный штаб Украины сообщил 12 мая, что украинские войска нанесли удары по российскому складу техники в оккупированной Новополтавке (примерно в 37 километрах от линии фронта) и по скоплению войск в оккупированной Охримовке (примерно в 115 километрах от линии фронта).

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 12 мая.

