Украинские войска продвинулись в районах Торецкого и Покровского, но у врага тоже есть успехи – ISW

Украинские защитники имеют успехи в районах Торецка и Покровска, однако у россиян также есть продвижение. Известно, что Вооруженные силы Украины отбили стадион "Авангард" в центре Торецка и продвинулись на юго-востоке Лисовки (юго-восточнее и юг от Покровска).

Об этом сообщили в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Враг имеет успехи в западном Торецке и атаковал под самим Покровском.

Ситуация на Торецком направлении

8 и 9 марта оккупанты не прекращали наступательные действия в самом Торецке и северо-восточнее Торецка в районе Дружбы и Дачного. Один из блогеров РФ утверждал, что украинские Силы обороны контратакуют в неопределенных районах Торецка и там много спорных "серых зон".

По информации спикера Хортицкой группировки войск Украины, майора Виктора Трегубова, российские войска используют мотоциклы вместо тихоходных танков, чтобы избежать ударов украинских дронов во время движения возле Торецка.

Сообщается, что в городе задействованы подразделения российских 102-го и 103-го мотострелковых полков и 174-го отдельного разведывательного батальона.

Ситуация на Покровском направлении

Согласно геолокационным данным, 8 марта, ВСУ недавно продвинулись на юго-востоке Лисовки (юго-восточнее Покровска) и к югу от населенного пункта.

Оккупанты атаковали под Покровском, на северо-востоке возле Тарасовки, к востоку от Покровска возле Елизаветовки и Луча, к юго-востоку от Покровска возле Даченского, к югу от Покровска возле Шевченко и Возрождения, к юго-западу от Покровска возле Котлиного, Надеевки, Преображенки, Новоалександровки, Троицкого, Богдановки и северо-западнее Покровска в направлении Сергеевки.

По информации российского блогера, колонна из восьми единиц техники РФ наступала в направлении Запорожья.

"Машовец заявил, что украинские силы контратакуют под Успеновкой (юго-западнее Покровска) и Шевченко. 9 марта Машовец сообщил, что оккупанты пытаются отвоевать позиции у Котлиного, Песчаного, Шевченко, Успеновки и Даченского, которые российские силы потеряли после успешных украинских контратак".

К тому же блогер РФ утверждал, что у российской армии имеет инициативу к югу от Покровска у Песчаного, Нового Труда и Зеленого.

Командир украинской роты беспилотников, которая работала на Покровском направлении, заявил, что оккупанты преимущественно используют гражданскую технику, а ВСУ наносят удары по вражеской технике, которая работает на пролегающих между Селидовым и линией фронта наземных линиях связи (ГЛОК).

В ISW рассказали, что вблизи н.п. Шевченко действуют подразделения 74-й мотострелковой бригады (41-й ОМСБр) ВС РФ, а в Успеновке – подразделения 506-го мотострелкового полка (27-й ОМСБр, 2-я ОМС).

Напомним, российские войска разрушают северную часть украинского выступления в Курщине после нескольких дней усиленных наступлений и обстрелов. Они действуют при поддержке сил Северной Кореи возле Суджи, а также за последние дни смогли продвинуться через международную границу в этом районе к Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 марта украинские силы нанесли мощный удар по российской армии на территории Курской области РФ. В частности, с помощью дронов были поражены локации войск агрессора в поселке Коренево. Там дислоцируется 137-й парашютно-десантный полк (в/ч 41450) из состава 106 ПДД.

