Украинские войска продвинулись в районе Кременной и на Курщине, у врага есть успехи на нескольких направлениях – ISW

Украинские военнослужащие продолжают операцию в Курской области и сдерживают контратаки врага на этом участке фронта. В течение 31 декабря бойцы ВСУ взяли под контроль населенный пункт Кругленькое (к юго-востоку от Коренево). Также украинские войска продвинулись в районе Кременной.

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В свою очередь российские оккупанты продолжают давить на разных участках фронта и имеют успехи на нескольких направлениях. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолоцированные кадры, опубликованные 30 декабря, показывают, что украинские войска продвинулись к востоку от поселка Погребки (к северо-западу от Суджи) вдоль шоссе 38К-024. При этом россияне утверждают, что путинские войска продвинулись от Русской Конопельки до Агронома (оба к востоку от Суджи), где российские войска в настоящее время ведут наступление. Кремлевские пропагандисты утверждают, что российские войска находятся в 2,5 километрах от Суджи.

Украинские войска недавно продвинулись к северо-западу от Кременной на фоне российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 31 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 30 декабря, указывают на то, что ВСУ продвинулись в Терновском (к северо-западу от Кременной). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 30 декабря, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в южной части Терновского.

В ВСУ сообщили 31 декабря, что российские войска провели усиленную механизированную атаку численностью до взвода возле Новой Кругляковки (к западу от Сватово). Российские пропагандисты заявили, что плохие погодные условия, включая дождь и туман, осложняют операции вдоль обоих берегов реки Оскол в направлении Купянска.

Также оккупанты продвинулись около Северска на фоне наступательных операций в этом районе 31 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 24 декабря, указывают на то, что враг захватил Ивано-Дарьевку (к юго-востоку от Северска).

Кроме того, россияне продвинулись в Часовом Яру на фоне наступательных операций в этом районе 31 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к улице Лермонтова в северной части Часового Яра. Захватчики атаковали в Часовом Яру и к югу от Часового Яра в районе Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Покровском направлении российские войска захватили Новоелизаветовку (к юго-западу от Покровска). Также сообщается, что оккупанты захватили Воздвиженку (к северо-востоку от Покровска) и Вовково (к юго-западу от Покровска) и продвинулись вдоль железнодорожной линии в направлении Чунишина (к югу от Покровска), но ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Российские войска продолжили наступление к северо-востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Миролюбовки, Зеленого Поля и Проминя; к востоку от Покровска в районе Мирнограда; к юго-востоку от Покровска в районе Зеленого и Лысовки; южнее Покровска в районе Даченского, Нового Труда, Зеленого, Шевченко; и юго-западнее Покровска в районе Вовково, Котлино, Солоне, Пищане, Нововасильовки, Новооленовки, Новоелизаветовки, Нововасильовки и Украинки 30 и 31 декабря.

Также российские войска продолжили наступательные операции на Угледарском направлении 31 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов. По информации ВСУ, 31 декабря российские войска провели наступательные операции с неуказанным количеством бронетехники в районе Константинопольского (северо-западнее Угледара). Российские войска продолжали наступление к северу от Угледара в районе Успеновки и к северо-западу от Угледара в районе Константинопольского, Янтарного, Успеновки.

Напомним, утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей попадали в нескольких районах: там возникли возгорания и повреждения, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупационные войска обстреливали Запорожскую область. В результате атаки противника в одном из населенных пунктов произошел пожар.

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