Украинские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка и на западе Запорожской области – ISW

Украинские военнослужащие продолжают сдерживать наступление российских войск и недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Также силы обороны имели частичный успех на Запорожье.

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ВСУ зачистили тактический район от российских диверсантов в Довой Балке (к юго-западу от Константиновки). Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ситуация вокруг Константиновки

Украинские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка и зачистили этот участок от российских диверсантов. В свою очередь российские силы продвинулись в восточной части Константиновки и к юго-западу от нее, а также проникли в северо-восточную часть.

Опубликованные 7 июня видеозаписи с геолокацией показывают, как украинские войска наносят удар по российскому окопу в полях к востоку от Константиновки, что указывает на недавнее продвижение российских сил в этом районе.

В то же время российский военный пропагандист утверждал, что российские силы продвинулись в южной и западной частях Константиновки.

Запорожское направление

По информации аналитиков Института изучения войны, украинские войска продвинулись в западной части Запорожской области. Опубликованные 8 июня геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска продвинулись к северу от Лобкова (к юго-западу от Орехова).

Напомним, оккупационная армия РФ сосредоточила значительные силы на захвате Константиновки, которая стала главным пунктом наступательной кампании агрессора весной-летом 2026 года. На этом направлении оккупанты задействовали элементы нескольких армий и укомплектовали штурмовые подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижении" в Константиновке Донецкой области. Между тем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

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