Украинские войска продвинулись возле Славянска и Константиновки – ISW

Украинские защитники имеют успехи в Донецкой области, в частности, вблизи Славянска. Также наши бойцы продвинулись и в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Видео дня

Со своей стороны российские военные не оставляют намерений наступать, усиливая удары и пехотные атаки, а также меняя тактику наступления. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Славянское направление

"Украинские войска недавно продвинулись в Славянском направлении, поскольку российские войска продолжали наступательные операции в этом районе", – говорится в сообщении.

Так, геолокационные видео, обнародованные 30 апреля, свидетельствуют о недавнем продвижении украинских сил к югу от Колодязив, что к северо-востоку от Лимана. В то же время один из российских милблогеров заявил о якобы захвате оккупантами села Закитное к востоку от Славянска.

Спикер 11-го армейского корпуса Украины, подполковник Дмитрий Запорожец, сообщил, что российские войска, которые ведут наступление со стороны Северска, несут значительные потери из-за сложного низменного рельефа местности.

Он отметил, что тактика наступления противника имеет волнообразный характер, поскольку после серии атак наступает пауза, а затем штурмы возобновляются. Также оккупанты начали активнее использовать тепловые и маскировочные пончо для ночного передвижения, хотя раньше преимущественно практиковали дневные атаки.

Константиновское направление

"Украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка, поскольку российские войска проводили миссии по инфильтрации в этом районе", – сообщили аналитики.

Геолокационные видео, опубликованные 30 апреля, свидетельствуют о недавнем продвижении украинских войск в восточной части Константиновки.

Также дополнительные записи от 29 апреля зафиксировали удары украинских сил по российским военным в этом районе после вероятной попытки проникновения, которую в Институте изучения войны оценили как российскую инфильтрационную операцию.

"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 апреля, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживают позиции к северо-востоку от Степановки (к юго-западу от Константиновки) в районах, где российские источники ранее утверждали, что российские войска удерживают позиции", – отмечается в сообщении.

Аналитики добавили, что российские войска активизировали наземные штурмы на Константиновском направлении. По словам сержанта-офицера украинской бригады, которая работает на этом участке фронта, оккупанты усилили удары и пехотные атаки, а также изменили тактику наступления.

Теперь, вместо продвижения малыми группами, противник все чаще отправляет в атаку отдельных военнослужащих с определенными интервалами. Также российская пехота нередко ориентируется на местности с помощью бумажных указаний или телефонов с GPS-навигацией.

Напомним, по информации ISW, военное командование РФ, вероятно, привлекает силы из собственных стратегических резервов, чтобы смягчить постоянную неспособность оккупационных сил достичь нереалистичных оперативных целей и сроков. Из резервов планируется добавить 20 000 военнослужащих к своей группировке войск на юго-востоке Украины.

Як сообщал OBOZ.UA, пилоты пограничного подразделения "Феникс" показали, как выглядит Константиновка. Оккупанты фактически уничтожают дома и инфраструктуру города, ударяя артиллерией, РСЗО, КАБами и ФАБами и таким образом превращая его в город-призрак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!