Украинские защитники продолжают храбро сдерживать российских окупантов: на фронте произошло 159 боевых столкновений - Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячими являются Покровское и Кураховское направления. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских захватчиков.

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Как отмечено в сводке командования ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 26 октября, с начала этих суток уже произошло 159 боевых столкновений. Противник нанес по стране один ракетный и 60 авиаударов (с применением 102 КАБов ) и более 550 ударов дронами-камикадзе. Также оккупанты произвели более 3,5 тыс. обстрелов из разных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками. Все атаки в районах Волчанска и Старицы отражены украинскими воинами.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского. Две атаки продолжаются.

18 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны, Торское, Заречное, Серебрянка и Григоровка. Продолжается одно боеприкосновение вблизи Серебрянки.

На Северском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Белогоровки, успеха не имели.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Щербиновка и Торецк четыре раза получили жесткий отпор от наших защитников. Пять атак еще продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Красного Яра, Николаевки и Селидового.

В общей сложности, 36 атак тут украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения – продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили около 300 человек убитыми и ранеными. Уничтожены пять единиц автомобильной техники, один мотоцикл и одна баги. Кроме того, восемь автомобилей, три миномета и один мотоцикл были повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Измайловка, Степановка, Новодмитровка, Новоселидовка, Острое, Дальнее, Антоновка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка. Подразделения Сил обороны отразили 33 атаки противника, семь атак продолжаются до сих пор.

На Времиевском направлении нашими воинами остановлен один штурм оккупантов в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении одна безуспешная атака врага отбита нашими защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация оккупантов продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 34 КАБов", - отметили в Генштабе и добавили, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Также Генштаб сегодня отметил воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 124-й отдельной бригады территориальной обороны, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 42-й отдельной механизированной бригады, 425-го отдельного штурмового батальона, "профессионально и решительно уничтожающих российских захватчиков".

Ранее сообщалось, что армия РФ продолжает активные штурмы города Селидово Донецкой области, в части которого уже находятся ее оккупационные силы. Атаки враг осуществляет малыми группами и широким фронтом, но без бронетехники, очевидно, надеясь немного "уберечь" населенный пункт для дальнейшего укрепления там своих позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия во время наступательных операций на Краматорском направлении продолжает использовать тактику выжженной земли. Захватчики атакуют город Часов Яр всеми возможными видами вооружений. В результате постоянных обстрелов город, в котором до войны проживало более 10 тыс. человек, превратился в руины.

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