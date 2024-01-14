Украинские защитники устроили оккупантам 'утреннюю зарядку': взрывное видео

В сети показали, как николаевские морпехи устроили "утреннюю зарядку" российским оккупантам. Путинские вояки разбегались под "рок", который отбивали FPV-дроны защитников.

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Видео 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала М. Билинского опубликовал в Telegram представитель Украинской добровольческой армии – Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. Над "здоровьем" оккупантов поработали аэроразведчики черного батальона и 501 отдельного батальона морской пехоты.

На кадрах видно, что россияне пытались спрятаться между развалинами населенного пункта, однако многим из них это не удалось.

Напомним, первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в течение второй недели 2024 года украинские воины ликвидировали 5270 российских оккупантов. Также оккупационная армия потеряла 534 единиц вооружений и военной техники. В частности, уничтожено около сотни вражеских артсистем, а по количеству уничтоженных ББМ и танков новые результаты превысили показатели первой недели 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Bild рассказало о потерях армии Путина и отметило, что украинский плацдарм в Крынках площадью не более квадратного километра стал "ловушкой" для войск РФ. Однако командование оккупантов не осознает этого и продолжает отправлять туда все новые колонны техники.

– Защитники Украины уничтожили в Херсонской области десятки единиц вражеской техники, в частности зенитный ракетный комплекс "Панцирь".

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