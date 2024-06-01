Украинские защитники устроили оккупантам в Крынках ад из дронов. Видео

Украинские силы продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра у села Крынки в Херсонской области. Наши защитники регулярно наносят урон российским оккупационным войскам.

На этот раз ВСУ устроили захватчикам ад из дронов. Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах видна эффективная бомбардировка дронами по враждебному личному составу. Это работа пилотов 1-го батальона 38-й отдельной бригады морской пехоты.

"Деревня Крынки, Херсонская область. Кадры качественного дронобомбинга по личному составу противника и последних секунд жизни псковских десантников. Ад российским оккупантам устроили пилоты 1-го батальона 38-й отдельной бригады морской пехоты", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что поселок Крынки на левобережье Днепра (Херсонская область) практически перестал существовать как населенный пункт. Однако воины морской пехоты Вооруженных сил Украины продолжают удерживать там позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 апреля силам обороны Украины удалось отбить у врага остров Нестрига в Херсонской области. Он расположен на реке Днепр юго-западнее Херсона, между населенными пунктами Огромное и временно оккупированной Старой Збурьевкой.

6 мая российские оккупационные войска снова пытались захватить остров Нестрига. Однако украинские защитники не дали им это сделать. Еще одну попытку оккупанты предприняли 30 мая.

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