Украинский дрон "Лютый" оснастили ракетами класса "воздух-поверхность": они способны развивать скорость до 500 км/ч. Фото

Украинский ударный беспилотник "Лютый", оснащенный ракетами класса "воздух-поверхность", впервые был представлен на международной выставке в Великобритании. Усовершенствованное вооружение позволит использовать дрон в качестве многоразовой платформы для нанесения ударов по целям в глубоком тылу противника.

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Представленные ракеты способны поражать цели на расстоянии до 200 километров и развивать хорошую скорость. Об этом сообщает "Оборонка".

Что известно о дроне "Лютый"

БПЛА "Лютый", созданный специалистами "Укроборонпрома", впервые был представлен международной аудитории на авиасалоне Farnborough International Airshow в британском Фарнборо.

На выставке дрон продемонстрировали вместе с различными вариантами боевого оснащения. В частности, под его крыльями разместили макеты ракет класса "воздух-поверхность", которые, согласно заявленным характеристикам:

– поражают цели на расстоянии до 200 километров;

– развивают скорость около 500 км/ч.

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Оснащение такими ракетами позволит использовать "Лютый" в качестве многоразовой платформы для нанесения высокоточных ударов по целям в глубоком тылу противника.

Сам беспилотник имеет дальность полета до 1400 километров и может нести боевую часть массой до 75 килограммов.

Напомним, в ноябре 2025 года подразделения Сил обороны Украины атаковали несколько десятков объектов на временно оккупированных территориях и на территории страны-агрессора. Среди пораженных целей: объекты хранения нефтепродуктов, авиационные стоянки и радиолокационные средства ПВО. Известно, что по объектам оккупантов наносились удары с помощью отечественных разработок "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что отечественные производители продолжают пополнять парк беспилотных летательных аппаратов, способных выполнять универсальные функции на поле боя. Недавно компания Twist Robotics представила дрон Saker Hunter. Беспилотник может выполнять три типа задач – разведывательные, транспортно-ударные, а также функцию носителя FPV-дронов.

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