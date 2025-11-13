Украинским оружием поражен ряд важных объектов оккупантов: в Генштабе раскрыли детали 'хлопка' в ночь на 13 ноября

В ночь на 13 ноября подразделения Сил обороны Украины атаковали несколько десятков объектов на временно оккупированных территориях и на территории страны-агрессора. Среди пораженных целей: объекты хранения, нефтепродуктов, авиационные стоянки и радиолокационные средства ПВО.

Информацию об атаке официально подтвердили в Генштабе ВСУ. Сообщается, что атаку осуществили оружием украинского производства.

Подробности атаки

Силы обороны Украины отмечают, что во время операции использовали ударные беспилотники, реактивные дроны и ракеты различных типов. Известно, что по объектам оккупантов целились отечественными разработками "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

Крым

На территории временно оккупированного полуострова украинские военные атаковали предприятие "Морской нефтяной терминал", на котором хранились нефтепродукты. Также под атакой оказались стоянка вертолетов, радиолокационные станции ПВО вблизи Евпатории и места хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское".

Запорожская область

На временно оккупированной части Запорожской области Силы обороны поразили нефтебазу вблизи Бердянска. Также атакованы передовыепункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии оккупантов.

Беспилотники посетили и территорию страны-агрессора. Детали атаки уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают системное огневое поражение объектов, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии", – говорится в сообщении Генштаба.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 12 ноября в России пожаловались на дроновую атаку по Ставропольскому краю. Взрывы, в частности, раздавались в Буденновске. Там вспыхнул пожар в промзоне, его подтвердили местные власти. Под ударом оказался химический завод "Ставролен".

Также напомним, в ночь на 10 ноября в российском Туапсе прогремели взрывы. Местный порт был атакован морскими дронами, есть попадания. Сообщалось о попадании вблизи одного из причалов, не исключено поражение корабля: в сети появились кадры с последствиями атаки, которые сняли россияне.

