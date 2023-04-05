Украинский дрон взорвал вражеский пикап, залетев прямо в укрытие: феерическое видео

Украинские защитники активно уничтожают российских оккупантов и их технику. Они наносят по дислокациям врага точные удары всеми возможными способами и с помощью дронов, в том числе.

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Так, оператор украинского БПЛА взорвал вражеский пикап, залетев прямо в укрытие. Соответствующий ролик опубликован в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Еще один результативный вылет совершило подразделение "Глаза возмездия" 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

"Суперпилот управляя дроном под номером 054 сумел провести результативную атаку и уничтожил вражеский пикап", – сказано в сообщении.

На кадрах можно рассмотреть, как дрон направляется в ангар, где стоит машина. БПЛА летит точно к цели и в результате, успешно сбрасывает на нее взрывчатку.

Стоит отметить, что бойцы сопроводили ролик символической и амбициозной озвучкой футбольного комментатора.

Добавим, ВСУ ликвидировали за сутки 550 оккупантов, доведя безвозвратные потери России в войне против Украины до 176 240 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 5 апреля в Генштабе рассказали, что оккупанты в Мелитополе запугивают население наступлением ВСУ, а в Херсонской области запретили жителям села выходить из домов. Тем временем ВСУ накануне отразили более 60 атак противника, в эпицентре боевых действий оставались Бахмут и Марьинка.