Украинский квадрокоптер STING запустят в серийное производство

Ударный квадрокоптер STING, украинский производства, прошел тестирование на поле боя и переходит в серийное производство. Об этом сообщил один из инициаторов проекта по созданию отечественных БПЛА предприниматель и волонтер Юрий Голик.

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По его словам, квадрокоптер уже собирают небольшими партиями и отправляют в подразделения военнослужащих, принимавших непосредственное участие в разработке этого беспилотника.

"В борьбе с оккупантами, ударных дронов и коптеров-разведчиков никогда не будет достаточно. Поэтому я убежден, что наш украинский продукт, который к тому же дешевле китайских аналогов, пригодится военным в их сложной работе по ликвидации оккупантов", — подчеркнул Юрий Голик.

Украинский STING может штурмовать позиции врага на скорости до 80 км/ч и нести боеприпас весом до 3 кг. При боевой нагрузке ударный коптер может находиться в воздухе до 40 минут. Он имеет радиус полета более 10 км и производится полностью за средства инициаторов проекта.

Напомним, ранее команда украинских инженеров приступила к разработке сверхлегких беспилотников самолетов разведчиков SpyGun, которые уже тестируются в боевых условиях. Летательные аппараты обладают высокой защитой от враждебных РЭБ и способны находиться в воздухе до 160 минут. Они предназначены для глубинной разведки и корректировки огня.