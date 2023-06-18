Украинский Ми-8 нанес сокрушительный удар по российским позициям неуправляемыми ракетами: видео

В сети показали видео эффектной работы украинских пилотов. На кадрах – вертолет Ми-8 накрыл российские позиции неуправляемыми ракетами.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ". На нем видно, что борт приближается к позициям врага на максимально низкой высоте, и поднимается только в момент запуска ракет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, что оккупанты на востоке нашего государства также применяют ударные вертолеты для поражения позиций украинских воинов. Однако 17 июня на Донецком направлении наши силы ПВО сбили два из них – Ка-52. Стоимость одного такого вертолета достигает 16 миллионов долларов.

Тем временем британская разведка заметила, что в последние дни самые ожесточенные бои идут на Бахмутском направлении, в западной части Донетчины и на Запорожье. Во всех этих направлениях украинская армия наступает и имеет определенные успехи. Со своей стороны, российская армия несет наибольшие потери от пика боев за Бахмут в марте текущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины мощно уничтожают российских оккупантов на Марьинском направлении. Там продолжаются тяжелые бои – враг пытается идти в атаки, но терпит потери;

– командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские воины уничтожают российских оккупантов на востоке нашего государства. Защитники с помощью артиллерии и минометов поразили вражескую пехоту.

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