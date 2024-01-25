Украинский пограничник собственноручно смастерил зенитную установку. Видео

Украинский защитник из числа пограничников Юрий собственноручно смастерил зенитную установку. Он сварил ее из металлолома в свободное время, которого у Луганского пограничного отряда немного.

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Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Это только макет, но он очень полезен.

Зенитка, смастерированная Юрием, – точная имитация ЗУ-23-2. Это еще советская 23-миллиметровая спаренная зенитная установка. Имитацию Юрия можно складывать, раскладывать, перевозить и даже управлять направлением ствола. То есть этот макет можно использовать как ложную цель для врага. Именно так впоследствии его и используют.

До мобилизации зенитчик имел собственное деревообрабатывающее предприятие и имел возможность научиться работать с различным оборудованием. "Многое пришлось пробовать и делать самому. И сваркой заниматься, и всяческие резьбы нарезать, и точить на станках", - говорит младший сержант.

Как сообщал OBOZ.UA, над Днепровским районом 24 января силы ПВО сбили сразу две вражеские ракеты. Обломки одного из них упали на предприятие в Днепре.

Также сообщалось, что в этот день Россия устроила новую атаку на Украину. Захватчики били по мирным украинским городам ракетами с Ту-95МС и баллистикой. Под вражеским ударом оказались Киев и пристоличная область, Сумщина и Харьков. И именно в этом восточном облцентре атака привела к тяжелым последствиям.