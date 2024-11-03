Украинцев предостерегли от распространения фейков о якобы мертвых военных КНДР: это не способствует успеху

Украинские Telegram-каналы предупредили о недопустимости распространения фейков о якобы мертвых военных из Северной Кореи. Аналитики заявили, что такой контент не способствует успеху.

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Кроме того, подобные фейки могут ретранслировать южнокорейские медиа. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

По словам аналитиков, контент о якобы захваченных или убитых северокорейских солдатах не помогает, а наоборот мешает, создавая хаос и условия, когда южнокорейские медиа ведутся на эти фейки и размывают действительно важные данные.

Также в InformNapalm подчеркнули, что достоверные данные – это гораздо лучшее оружие, чем нескончаемый поток фейков. Более того, продуцирование фейков с помощью искусственного интеллекта мешает достижению целей.

"Он никак не влияет на врага, а вот на доверие к украинским источникам в западных и южнокорейских медиа очень влияет. Не нужно стрелять себе в ногу, даже если вам кажется, что на хайпе вы ситуативно наберете много просмотров. Информационные операции – это об умении использовать информацию правильно, а не о хайпе", – говорится в сообщении.

Напомним, по информации госсекретаря США Энтони Блинкена, в Курской области России находятся 8 тысяч солдат КНДР, где они проходят обучение базовым пехотным навыкам, использованию артиллерии и БПЛА. По его словам, всего в РФ находится порядка 10 тысяч северокорейских военных.

Ранее сообщалост, что Украина развернула информационно-психологическую кампанию, направленную против северокорейских военных. В частности, проект украинской военной разведки "Хочу жить" выпустил видеообращение на корейском языке.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский упрекал партнеров за отсутствие реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

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