Украинцев с какими болезнями могут мобилизовать с 18 мая: полный список

В Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, который вносит множество нововведений для военнообязанных граждан. В частности, изменяются критерии определения пригодности человека к прохождению военной службы.

Теперь в Украине обновился список болезней, при наличии которых человека могут призвать на службу. OBOZ.UA выяснял, украинцев с какими болезнями могут мобилизовать с 18 мая.

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, изменяется степень пригодности человека к военной службе. Все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. После этого военкомат может направить военнообязанного на прохождение военно-врачебной комиссии для определения степени пригодности к службе по состоянию здоровья.

По новому законодательству в Украине был отменен статус "ограничено пригодный", поэтому люди с таким заключением после прохождения ВВК должны будут повторно пройти медкомиссию. Также новое расписание болезней содержит тысячи диагнозов, и в каждой категории заболеваний могут быть полностью пригодные к службе.

Теперь военно-врачебная комиссия будет предоставлять статус полностью пригодного к службе при наличии целого ряда диагнозов:

Инфекционные и паразитарные заболевания

Пригодными к прохождению военной службы будут считаться люди, имеющие остаточные изменения после излеченного туберкулеза разных локализаций; хронические вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций или без нарушения функции; болезнь, обусловленную ВИЧ (стабильная) или бессимптомное носительство ВИЧ, с иммунной компенсацией.

Пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения медкомиссия будет признавать людей с диагнозом клинически излеченный туберкулез; хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций; болезнь, обусловленная ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией.

Новообразования

ВВК будет считать пригодными к военной службе людей при наличии злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, других новообразований неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных тканей и миелодиспластический синдром, если заболевание находится в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;

Диагнозы, позволяющие служить в тылу: злокачественные новообразования всех локализаций – состояния после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рак нижней губы, рак кожи; доброкачественные новообразования всех локализаций – с умеренными нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

Теперь служить смогут люди с диагнозами анемия, нарушение свертывания крови, пурпуры, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов; некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Болезни эндокринной системы, нарушения питания и обмена веществ

При наличии болезни щитовидной железы (за исключением новообразований); всех типов сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы; нарушения других эндокринных желез; недостаточного и чрезмерного питания, нарушения обмена веществ человек будет считаться пригодным к службе. Однако статус "пригодный" предоставляется в случае незначительных нарушений функций или без нарушений функций организма

Расстройства психики и поведения

Диагнозы, позволяющие предоставить статут "пригодный" к службе – органические, симптоматические психические расстройства (все виды деменций, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или соматической болезни; расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга). Статус "пригоден" предоставляется, если наблюдаются стойкие компенсации последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы;

При наличии диагнозов с умеренными или легкими психическими расстройствами – эндогенные психозы, шизофрения, шизотипическое расстройство, хронические бредовые расстройства, острые и транзиторные психические расстройства, шизоаффективные расстройства, маниакальный эпизод, биполярное аффективное расстройство, стойкие и другие расстройства настроения (аффективные) человека могут отправить на службу в тыл.

При наличии диагнозов невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, ПТСР, депрессивный эпизод) статус "пригоден" предоставляется при легких психических расстройствах с выходом в выздоровление.

При постановке диагноза умственная отсталость легкой степени военно-врачебная комиссия будет давать статус пригодного к службе в тылу.

Болезни нервной системы

Воспалительные заболевания центральной нервной системы, их последствия – все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс позволяют поставить статус "пригодный", но лишь в случае незначительных нарушениях функций и без нарушений функций.

Статус пригодного к службе в тылу при умеренных нарушениях функций позволяют поставить болезни центральной нервной системы; их последствия (системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие).

Эпизодические и пароксизмальные расстройства (эпилепсия и эпилептические синдромы, эпилептический статус, мигрень, расстройства сна, в том числе апноэ сна) позволяют предоставить человеку статус "пригодный" при эпизодических и пароксизмальных расстройствах с незначительными нарушениями функций органов и систем.

В тылу смогут служить люди при эпилепсии с единичными и редкими (судорожными и безсудорожными) эпилептическими приступами без психических нарушений.

Болезни системы кровообращения

При наличии диагнозов некоронарогенные болезни сердца, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных недостаточностью статус "пригоден" предоставляется при наличии объективных данных без сердечной недостаточности.

При наличии диагнозов ишемическая болезнь сердца (все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, их осложнение); хроническая ишемическая болезнь сердца (атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств на сосудах сердца, имплантации искусственного водителя ритма и другие, сопровождающиеся сердечной недостаточностью) статус "пригоден" предоставляется при сердечной недостаточности I стадии. В тылу смогут служить люди с сердечной недостаточностью IIА стадии.

Болезни органов дыхания

Военно-врачебная комиссия будет признавать полностью пригодным при наличии таких заболеваний: полипозные, негнойные или гнойные синуситы; парезы и параличи гортани с умеренным нарушением функции голосообразования и дыхания; спастическая дисфония средней тяжести; хронический декомпенсированный тонзиллит; стойкое расстройство барофункции уха или околоносовых пазух, а также искривление носовой перепонки с нарушением носового дыхания.

В случае диагноза хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь; болезни легких, вызванные внешними агентами, пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких; хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания, абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и другие, медкомиссия будет предоставлять статус "пригоден", если есть незначительные нарушения функции внешнего дыхания или без нарушений. В тылу смогут служить люди с умеренными нарушениями функции внешнего дыхания.

Болезни органов пищеварения

Человек будет признан полностью пригодным к службе при наличии таких болезней и состояний:

отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замена их съемным протезом;

отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;

отсутствие 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замена их съемными протезами;

отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами;

Множественный осложненный кариес зубов;

Пародонтит, пародонтоз генерализованный и заболевания слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;

Челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций;

Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная); болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – без нарушений функций;

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз); болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие) – без нарушений или с незначительными нарушениями функций;

Грыжа паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости – с умеренными и незначительными нарушениями функций.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

При наличии диагнозов полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставное поражение колена и других суставов; болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча; остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, остеохондрозы костей (кроме позвоночника) статус "пригоден" предоставляется, если есть незначительные нарушения функций.

Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушенияє

Медкомиссия предоставляет статус "пригодный", если у человека есть врожденные пороки развития органов и систем; целиакия; врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной систем; хромосомные аномалии, однако если диагнозы не приводят к значительным нарушениям функций или без нарушений.

Травмы, отравления

Пригодными будут признавать украинцев с незначительными нарушениями функций организма при наличии таких диагнозов:

Переломы костей черепа и лица, перелом свода черепа, костей лица, верхней и нижней челюсти; травмы носа, уха, губы и полости рта; повреждение структур слуховой системы; травмы глаза и орбиты; травмы горла, трахеи, гортани; внутричерепная травма (сотрясение, контузия, сдавление, наличие инородного тела, кровоизлияния вследствие травмы); травма зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов; последствия поражения центральной нервной системы от воздействия внешних факторов.

Также смогут служить люди с диагнозами травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (переломы позвоночника на любом уровне, перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвих позвонка, разрыв межпозвонкового диска и кровоизлияние спинного мозга) в случае, если болезнь не приводит к нарушению функций организма.

При наличии диагнозов травмы верхних и нижних конечностей (переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, неизвлеченные металлические конструкции), переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза статус "пригоден" предоставляется если есть незначительные нарушения или они отсутствуют.

Статус пригодного для службы в тылу с умеренными нарушениями функций предоставляется людям с диагнозами термические и химические ожоги; отморожение; тепловой и солнечный удар, взрывная травма, акубаротравма, баротравма уха, легкие, кессонная болезнь, асфиксия, поражение молнией, электрическим током, воздействие вибрации, источников ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения и токсичные действия микроорганизм групп патогенности, особенно опасных инфекционных болезней.

Другие болезненные проявления

Расстройства вегетативной нервной системы (идиопатическая периферическая вегетативная невропатия (идиопатическая вегетативная недостаточность – синдром Брэдбери-Эглстона) с синкопальными состояниями; семейная дизавтономия (Райли-Дея); многосистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия (синдром Шая-Дрейджера) позволяют предоставить статут пригодного, если есть стойкие умеренно выраженные вегетативные расстройства.

В тылу будут служить люди с такими диагнозами при стойких значительно выраженных вегетативных проявлениях.

Умеренное заикание, что делает речь недостаточно выразительной также теперь позволяет предоставить статус "пригодный". Заикание с захлебыванием высокой степени, охватывающее весь языковой аппарат и делающее речь мало понятной; ангиотрофоневроз конечностей I-II стадии; неорганический энурез – статус пригодного для службы в тылу.

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанных ждет ряд изменений. Они будут касаться, в частности, обновления данных, новых полномочий полиции и видов наказания за нарушение норм законодательства.

Ранее соощалос, что новый Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку. Оно сохраняется, в частности, для военнообязанных, которые содержат трех и более детей младше 18 лет, а также некоторых других категорий.

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