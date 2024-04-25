Украинцы ответили, как относятся к мобилизации и что будут делать в случае обострения или затягивания войны: результаты опроса

Украинцы отмечают проблему уклонения от мобилизации среди родственников и знакомых. Общая готовность к мобилизации находится на среднем уровне.

При этом большинство опрошенных выразили готовность каким - то образом присоединиться к борьбе с российскими оккупантами. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

В частности, 25% опрошенных заявили, что большинство их окружения избегают мобилизации, в то время как 47% сообщили, что некоторые из их знакомых избегают, а некоторые готовы быть мобилизованными.

В то же время, 10% утверждают, что их знакомые преимущественно готовы к мобилизации.

Отмечается, что потому, что часть знакомых украинцев все же готова к мобилизации, можно считать, что готовность к мобилизации находится на среднем уровне, а не на низком.

При этом стремление избегать мобилизации распространено в Восточном регионе, где 39% опрошенных отметили, что большинство их знакомых пытаются избежать мобилизации. В Южном регионе эта доля составляет 32%, в Западном – 29%, а наименьшая оказалась в Центральном регионе (15%).

В то же время высокий уровень готовности присоединиться к мобилизации наблюдается в Восточном, Южном и Западном регионах (5-9%), а несколько выше (15%) – в Центральном регионе.

При этом большинство опрошенных выразили готовность каким-либо образом присоединиться к борьбе с российскими захватчиками. Например, 7% готовы присоединиться к Силам обороны в случае мобилизации, 9% выразили готовность присоединиться к Силам обороны в случае, если военные действия приблизятся к месту их проживания, а 35% сконцентрированы на работе и оказании посильной невоенной помощи.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 21 по 27 марта 2024 среди 2020 респондентов. Она проводилась на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Стоит отметить, что Территориальные центры комплектования в Украине работают круглосуточно. Все желающие могут обновить свои данные или зарегистрироваться в любое время.

Заметим, что военнообязанные могут обновить свои данные как в ТЦК лично, так и через электронный кабинет призывника, регистрация в котором добровольна. Те, кто проигнорирует эти требования, будут автоматически считаться уклоненными, за что грозит наказание

Ранее в Минобороны объяснили, каким образом будут ограничивать право на управление транспортным средством для уклоняющихся. Речь идет об алгоритме из шести шагов. Согласно ему, если военнообязанный игнорирует заказное письмо с документом, которое называется "требование об исполнении обязанностей", ТЦК обращается в суд, который может принять в отношении гражданина решение об ограничении права управлять автомобилем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существует четыре вида повесток, один из которых не издается во время общей мобилизации. Повестка должна вручаться лично военнообязанному, а она должна поставить подпись о ее получении; если же он отказывается от нее, то составляется соответствующий акт.

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