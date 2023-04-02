"Украинский народ остановил величайшую античеловеческую силу!" Зеленский обратился к украинцам в день освобождения Киевщины от оккупации

Прошел уже год, как Россия не смогла взять столицу Украины "за три дня" и оккупантов выгнали из Киевской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что остановил нашествие захватчиков украинский народ.

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На своем канале в Telegram в воскресенье, 2 апреля, глава государства поделился символическими фотографиями, показывающими мужество украинцев и пережитые жителями Киевщины ужасы войны. Президент уверен, что освободить удастся все наши земли.

"Первые наступления, первые достижения, первые освобожденные территории. Год, как мы выгнали оккупантов с Киевщины.

Украинский народ! Ты остановил величайшую античеловеческую силу нашего времени. Ты остановил силу, которая презирает и хочет уничтожить все то, что дает значение человеку", – написал Зеленский.

Глава государства добавил, что сине-желтый флаг вернется во все украинские города и села. "Мы освободим все наши земли... Сделаем все, чтобы Украина вернулась", – подытожил президент.

Фото: Rodrigo Abd, Vadim Ghirda for AP, Narciso Contreras, Gabriel Chaim, Paula Bronstein, Marek M. Berezowski, Sasha Maslov.

Напомним, в начале апреля-2022 наши воины полностью прогнали российские оккупационные войска с территории Киевской и Черниговской областей. Защитники страны сломали планы врага по захвату столицы, а Кремлю пришлось оправдываться "жестом доброй воли".

Полное освобождение Киевской области произошло 2 апреля. Еще некоторое время украинские войска проводили зачистку населенных пунктов от вражеских солдат и диверсионно-разведывательных групп.

Как писал OBOZREVATEL, 28 марта прошлого года был освобожден город Ирпень, 31 марта – Буча, 1 апреля – Гостомель. Более детально о том, что пережили украинцы в оккупации, читайте в материале нашего издания по ссылке.

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