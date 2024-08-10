'Укрзалізниця' создала специальный резерв билетов для военных: как воспользоваться услугой

"Укрзалізниця" создала специальный резерв билетов для военнослужащих и их родных. Они могут воспользоваться этой услугой в ситуации, когда нужно срочно поехать на фронт, в отпуск или госпиталь, а билеты на нужный поезд уже раскуплены.

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Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. "Командир отпустил, а билетов на поезд нет? Узнал дня в день, что нужно срочно вернуться в подразделение? Не проблема", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзалізниця" постоянно, при необходимости, добавляет места в резерв билетов. Он сейчас действует на определенный перечень поездов, следующих из/в прифронтовые города, и периодически расширяется. Забронировать билеты можно по ссылке.

Заявку можно подать в период от пяти суток до рейса до шести часов до отправки поезда. Оплатить билеты в кассе нужно не позже, чем за час до отправки.

Резерв доступен не только для защитников, но и для родственников военнослужащих, которые едут в госпитали, чтобы посетить своих близких. Отметим, что услуга доступна для членов военных семей первой степени родства: родителей, жен или мужчин, детей, в том числе усыновленных.

Выкуп билета в кассе возможен исключительно при предъявлении действительного военного билета/удостоверения офицера или (для родных раненых военнослужащих) – оригинала/копии удостоверения УБД родственника, а также документа, подтверждающего родство 1 степени.

"Вдруг не найдете нужного направления? Звоните по специальному номеру горячей линии железной дороги для военных: 0800503222", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" распространила верификацию через Дія.Підпис на ряд международных рейсов. Новые правила начали действовать с 1 августа.

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