Умеров отреагировал на слухи о судьбе командующего Черноморским флотом РФ после удара ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров высказался по поводу информации о возможной ликвидации командующего Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым во время удара по штабу российского флота во временно оккупированном Севастополе. Глава оборонного ведомства отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть гибель российского адмирала.

Об этом Умеров заявил в комментарии CNN. В то же время российские пропагандисты распространяют видео с якобы живым Соколовым, однако опубликованные кадры не содержат указаний на дату съемки.

Умеров, общаясь с западными журналистами, отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть ликвидацию командующего Черноморским флотом РФ в Крыму. О вероятном уничтожении высокопоставленного оккупанта во время ракетного удара 22 сентября ранее заявляли в Силах спецопераций ВСУ.

"Прежде всего, он (Соколов. – Ред.) на наших временно оккупированных территориях… его там вообще не должно быть. Поэтому если он мертв – это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории", – подчеркнул Умеров.

Видео дня

Между тем, российские пропагандисты усиленно разгоняют тезис о том, что с Соколовым после удара по штабу Черноморского флота все хорошо. Пророссийские паблики в Крыму распространяют кадры с награждения командующим российским флотом футбольной команды "Черноморец", одержавшей победу в футбольном чемпионате ВС РФ.

На кадрах Соколов вручает награды российским оккупантам. Однако никаких указаний на дату, когда было снято видео, в ролике нет: зрителям предлагается поверить пропагандистам на слово, что награждение "происходит в эти минуты".

В то же время в Telegram-канале "Крымский ветер" напомнили, что о завершении упомянутого чемпионата российские СМИ сообщали за несколько дней до удара по штабу ЧФ РФ, во время которого мог погибнуть Соколов.

"Тем временем чемпионат, в награждении победителя которого принимал участие командующий ЧФ Соколов, завершился еще 18 сентября. Не факт, что видео с награждением свежее", – пишет паблик.

Не отстает от крымских пропагандистов и телеканал российского минобороны "Звезда". Там был опубликован комментарий Соколова, записанный в том же зале, где проходило награждение. На видео он рассказывает о "подвигах морских пехотинцев" государства-агрессора.

"Успешно выполняют задачи и надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев", – сказал Соколов.

Также он упоминает о награждении 810 бригады морской пехоты ВС РФ, которая в свое время участвовала в оккупации Мариуполя, орденом Ушакова. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин, как писали российские СМИ, подписал еще в конце августа этого года.

Напомним, 22 сентября стало известно, что в Севастополе нанесен удар по штабу Черноморского флота РФ. Здание, где располагался штаб и где в момент прилета проходило совещание, потерпело разрушения, там вспыхнул пожар. Сообщалось также о раненых и погибших среди оккупантов.

Пока крымские коллаборанты и оккупанты уверяли, что российская ПВО отразила атаку, в Воздушных силах и ВСУ подтвердили удар по штабу ЧФ в Севастополе и пообещали продолжение.

Судя по появившимся в сети спутниковым снимкам, прилет пришелся точно в цель.

Впоследствии украинская разведка уточнила, что в результате удара по штабу в Севастополе ликвидировано 34 офицера РФ, в том числе командующий ЧФ РФ.