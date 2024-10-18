Умеров прокомментировал слухи о предложениях обменять оккупированные территории на вступление в НАТО. Видео

Министр обороны Украины Рустем Умеров был на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 18 октября. Однако там украинский чиновник не слышал о предложении Киеву отказаться от оккупированных территорий в обмен на членство в НАТО.

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По крайней мере, так Умеров ответил на вопросы журналистов Радио Свобода. Он считает, что если бы услышал такое предложение, то мог бы сделать что-нибудь плохое.

"Нет, я такого не слышал. Если бы такое было, я бы точно сделал очень плохие вещи", - сказал министр.

Мнение, что Украина может отказаться от оккупированных Россией территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс, распространяется с 2023 года. В частности, бывший глава НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что это вполне возможно – и приводил в пример ФРГ (страна стала членом НАТО, когда ее другая часть, ГДР, входила в "красный лагерь" союзников СССР).

Как сообщал OBOZ.UA, это мнение в той или иной форме высказывали разные политики. Например, президент Чехии и ярый сторонник Украины Петр Павел заявлял, что отказ от части территории и получение вместо членства в НАТО – приемлемые условия, тем более что "отказ от территории прозвучит не навсегда".

Также и новый глава НАТО Марк Рютте на брифинге в Брюсселе подтвердил, что существует механизм, благодаря которому Украина может вступить в НАТО даже при том, что часть страны остается оккупированной. Однако он отказался "спекулировать по этой теме".

Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации Плана победы отметил, что документ состоит из пяти публичных пунктов и нескольких засекреченных приложений. И его первый пункт – безусловное приглашение Украины в НАТО.

Впоследствии Зеленскому пришлось разъяснять: безусловное приглашение Украины в НАТО означает приглашение без каких-либо условий. Украина никогда не согласится на территориальные уступки для завершения войны, подчеркнул он.