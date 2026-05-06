'Уничтожается вся цепочка': эксперт указал на слабое место российского нефтеэкспорта

Не полагаясь на действия партнеров Украины – санкции и попытки ограничения действия так называемого теневого флота страны-агрессора, – защитники нашей страны "наложили собственные санкции" на нефтеперерабатывающую отрасль российских захватчиков. И они оказались более действенными, чем ограничения партнеров: сейчас благодаря действиям украинских воинов Россия потеряла до 30% своего нефтеэкспорта.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины Владимир Заблоцкий. Эксперт подчеркнул: благодаря одному удару по НПЗ уничтожается сразу целая цепочка поставок.

Слабый город

"Украина ввела свои санкции и, по разным оценкам, уже отминусовала 20-30% российского нефтеэкспорта. Каким образом? А тем, что украинские воины бьют не по судам, не гоняются за каждым отдельно, а перекрывают этот экспорт на суше – именно там, где нефть добывают и перерабатывают, где ее транспортируют. Уничтожается вся эта цепочка", – отметил Владимир Заблоцкий.

Эксперт подчеркнул, что удары по НПЗ и логистике противника не прекратятся.

"Мы нашли слабое место, и мы оттуда уже не сойдем, пока не достигнем своей цели. И мы ее достигнем. Это гораздо эффективнее, чем гоняться за отдельными танкерами где-то там по морям-океанам", – сказал Владимир Заблоцкий.

Помощь партнеров

Он подчеркнул еще одну, неочевидную разницу в подходах к задаче по обескровливанию российской машины войны.

"Те, кто гоняются (за российским теневым флотом, – OBOZ.UA), не очень горят желанием все это делать. Это и дорого, и может задевать собственные интересы, ведь та же Франция и Германия зарабатывают на российской нефти и газе. Я уже не говорю о Венгрии. Возьмите Турцию – якобы наш партнер и союзник, но она получает из России газ и нефть", – сказал эксперт.

Владимир Заблоцкий убежден, что украинские удары по НПЗ "намного эффективнее, чем погоня за теневым флотом, который является флотом, находящимся в тени крупного капитала, который на этом зарабатывает".

Относительное понятие

Также эксперт указал на проблематику, с которой сталкиваются партнеры, когда действительно пытаются ограничить возможности теневого флота РФ. Это – само понятие такого флота.

"Прежде всего, само выражение "теневой флот" – это самообман. Подавляющее большинство тех судов являются вполне легальными. К примеру, те же греческие суда. Большинство компаний, которые делают это – небольшие, которые имеют одно или два судна. Остальной теневой флот – это, может, десятка два, которых не жалко. Их ловят, переименовывают, меняют владельцев, меняют флаг", – отметил Владимир Заблоцкий и для примера напомнил, как на турецком корабле нарисовали российский флаг прямо на борту судна.

То есть понятие "теневой флот" – очень относительное, заметил специалист.

Украинские санкции

Отметим, что в ночь на 5 мая Силы обороны Украины нанесли серии ударов по объектам военно-экономической инфраструктуры России. Украинские военные подтвердили поражение ряда важных предприятий, в частности нефтеперерабатывающего завода и завода, обеспечивающего производство компонентов для высокоточного вооружения.

Однако украинские войска продолжают наносить удары и непосредственно по российскому теневому нефтяному флоту, который помогает Кремлю продолжать финансировать войну. Как сообщал OBOZ.UA, недавно наши защитники поразили два судна в акватории входа в порт Новороссийск.

