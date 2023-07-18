Уничтожают врага день и ночь: Залужный показал кадры боевой работы гаубиц M777. Фото и видео

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал, как украинские воины используют на фронте гаубицу М777. Они ведут огонь по позициях врага, поддерживая пехоту.

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Видео с боевой работой Залужный опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 17 июля. На кадрах воины 45-ой отдельной артиллерийской бригады наводят гаубицу и производят выстрел (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Один из военных сказал, что его личный рекорд – 167 выстрелов за один день из одного ствола.

Залужный отметил, что воины днем и ночью уничтожают врага на передовой и поблагодарил их за приближение нашей победы.

"Воины 45-ой отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины ежедневно проводят методическую работу по уничтожению оккупантов на переднем крае. С помощью гаубицы М777 ведут прицельный огонь по приоритетным целям, поддерживая нашу пехоту. Спасибо каждому, кто приближает победу Украины!" – написал генерал.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ в Facebook рассказали об этой технике. Там отметили, что украинские военные называют легкую буксируемую гаубицу M777 "Три топора". На фото показали работу 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Гаубица имеет ствол калибра 155 миллиметров и цифровую систему управления огнем для быстрого наведения на цель. М777 может вести огонь высокоточными снарядами с дальностью до 40 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские защитники борются с российскими оккупантами. Он опубликовал видео профессиональной работы снайперской группы "Призрак".