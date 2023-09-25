Уничтожают все, что находят: украинские артиллеристы показали эффектные удары по врагу. Видео

Артиллеристы Сил обороны Украины не оставляют российским оккупантам ни единого шанса на успех. Воины показали кадры успешных ударов по позициям вражеской армии на одном из участков фронта.

Видео опубликовали на официальном Telegram-канале Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины в пятницу, 24 сентября. По врагу удачно отработали военные из 40-й Отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Как сказано в сообщении, украинские артиллеристы уничтожают все, что находят.

На опубликованных в сети кадрах видно, как украинские военные ударили артиллерией по точке взлета вражеских беспилотников, складу с боеприпасами российских оккупантов и по вражескому миномету 2Б9 "Василек".

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Сил обороны Украины устроили российским оккупантам неделю мощной "бавовны". На временно захваченных территориях нашего государства украинские бойцы отминусовали у врага как минимум 6 складов с боеприпасами.

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