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Уничтожено 9 вертолетов, 15 повреждены: OSINT-аналитик подсчитал потери РФ после ударов ATACMS по аэродромах

Ольга Липич
War
1 минута
5,7 т.
Атаки ATACMS по аэродромам

На аэродромах во временно захваченных Бердянске и Луганске в результате ударов американскими ракетами ATACMS были уничтожены 9 вертолетов российских оккупантов. Еще 15 вертолетов получили повреждения.

Об этом заявил OSINT-аналитик мониторинговой группы Oryx Якуб Яновский на своем аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter). Удары по аэродромам воины Сил обороны нанесли 17 октября.

По данным эксперта, в результате ударов были уничтожены семь вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8. Еще 15 вертолетов – восемь Ка-52 и семь Ми-8 – получили повреждения.

Уничтожено 9 вертолетов, 15 повреждены: OSINT-аналитик подсчитал потери РФ после ударов ATACMS по аэродромах

"Обратите внимание, что вертолеты, обозначенные как не подлежащие восстановлению, на данный момент перечислены как просто поврежденные, чтобы подстраховаться", – добавил он.

Видео дня

Ранее в ВСУ сообщили, что по предварительной информации, в результате удара по аэродромам в Бердянске и Луганске враг потерял 9 вертолетов, состав БК, спецтехнику и средство ПВО. Также удалось вывести из строя взлетно-посадочные полосы. Потери захватчиков убитыми и ранеными идут на десятки.

Российские пропагандисты признали, что эта атака была одной из самых мощных "со времен начала СВО". Они также заявили, что потери были не только в технике, но и в живой силе.

Уничтожено 9 вертолетов, 15 повреждены: OSINT-аналитик подсчитал потери РФ после ударов ATACMS по аэродромах

Как сообщал OBOZ.UA, после удара ВСУ по российскому аэропорту во временно оккупированном Бердянске оккупанты решили уберечь свою авиацию, которой пока удалось "выжить". С этой целью они переместили часть вертолетов.

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