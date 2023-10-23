Уничтожено 9 вертолетов, 15 повреждены: OSINT-аналитик подсчитал потери РФ после ударов ATACMS по аэродромах

На аэродромах во временно захваченных Бердянске и Луганске в результате ударов американскими ракетами ATACMS были уничтожены 9 вертолетов российских оккупантов. Еще 15 вертолетов получили повреждения.

Об этом заявил OSINT-аналитик мониторинговой группы Oryx Якуб Яновский на своем аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter). Удары по аэродромам воины Сил обороны нанесли 17 октября.

По данным эксперта, в результате ударов были уничтожены семь вертолетов Ка-52 Аллигатор и два вертолета Ми-8. Еще 15 вертолетов – восемь Ка-52 и семь Ми-8 – получили повреждения.

"Обратите внимание, что вертолеты, обозначенные как не подлежащие восстановлению, на данный момент перечислены как просто поврежденные, чтобы подстраховаться", – добавил он.

Видео дня

Ранее в ВСУ сообщили, что по предварительной информации, в результате удара по аэродромам в Бердянске и Луганске враг потерял 9 вертолетов, состав БК, спецтехнику и средство ПВО. Также удалось вывести из строя взлетно-посадочные полосы. Потери захватчиков убитыми и ранеными идут на десятки.

Российские пропагандисты признали, что эта атака была одной из самых мощных "со времен начала СВО". Они также заявили, что потери были не только в технике, но и в живой силе.

Как сообщал OBOZ.UA, после удара ВСУ по российскому аэропорту во временно оккупированном Бердянске оккупанты решили уберечь свою авиацию, которой пока удалось "выжить". С этой целью они переместили часть вертолетов.

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