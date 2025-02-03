Уничтожили 15 оккупантов, еще троих взяли в плен: стало известно об успехах подразделения Украинской добровольческой армии на Курщине

Бойцы подразделения Украинской добровольческой армии имеют тактические успехи в Курской области. Так, военные 253-го ОШБ "Арей" Сухопутных войск ВСУ во время боевых действий в упомянутом районе уничтожили группу из 15 россиян, еще троих взяли в плен.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале главы Общественного совета при Одесском ОВА Сергея Братчука. Во время допроса пленника становится понятно большое различие между украинскими и российскими военными.

Наши защитники накормили, напоили и оказали первую медицинскую помощь в блиндаже, "даже теплые носки дали".

"Комфортные условия, грубо говоря, не били, не издевались… После оказали первую медицинскую помощь", – рассказал один из пленных РФ.

По его словам, российское командование запугивает своих бойцов и рассказывает, что ВСУ якобы "отрезает части тела, не кормит и не дает воды" пленным. На самом же деле все оказывается иначе и отношение здесь "достаточно лояльное".

В то же время российские военные, увидев своих в плену, "начали обстреливать – из чего-то тяжелого, взрывного".

"Наши же по нам стрелять начали из-за холма. Одного завалило крышей – он был триста, но мог бы выжить", – рассказал оккупант.

Он добавил, что в случае обмена планирует покинуть Россию и вернуться к себе в Приднестровье или уехать в Европу.

Напомним, 1 февраля российская авиация нанесла целенаправленный удар по интернату в Судже, применив управляемую авиабомбу. Там находилось гражданское население, готовившееся к эвакуации. В результате взрыва значительная часть здания была разрушена и десятки человек оказались под завалами.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские ракетные войска и артиллерия поразили 31 января командный пункт группировки войск "Курск" в Курском регионе. Он размещался в городе Рыльск. По информации Генштаба, операция является частью системной работы по уничтожению командных пунктов противника, чтобы лишить РФ возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.

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