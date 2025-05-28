'Уничтожили 40 единиц техники одновременно': Зеленский рассказал об ударе сотнями дронов по России

Президент Владимир Зеленский заявил о мощной атаке по территории России с использованием сотен дронов. По его словам, это была целенаправленная военная операция, которая дала заметный результат.

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В частности, во время этого удара украинские военные уничтожили 40 единиц российской техники, использовав сразу 400 дронов. Об этом глава государства сообщил в среду во время встречи с журналистами.

"Недавно мы ударили 400 маленькими дронами по РФ и уничтожили 40 единиц техники одновременно", - сказал он.

Это была пробная операция, которую реализовали наши военные, и она, по словам главы государства, прошла успешно.

"И мы сделали такой шаг. Он был применен исключительно военными, исключительно на поле боя. Это была попытка такой операции. И мы продемонстрируем им в разы больше, чем эта операция. Мы это сделаем, нам это удалось", - добавил он.