'Уничтожим абсолютно все, что бьет по Украине': Зеленский отметил работу СБУ по ликвидации российских ЗРК и РЛС

Военные службы безопасности Украины эффективно уничтожают российские радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы. Работу спецслужб в защите Украины от оккупанта отметил в обращении к стране президент Владимир Зеленский.

"Уничтожим абсолютно все, что бьет по Украине", – пообещал глава государства. Он сослался на доклад главы СБУ и добавил, что украинские специальные службы "действительно эффективны в уничтожении врага".

"Я хочу сегодня особо отметить результаты воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Они эффективно уничтожают российские ЗРК", – подчеркнул Зеленский.

"Также отмечу работников 13 управления военной контрразведки СБУ, которые делают все, чтобы уничтожить российскую способность терроризировать Украину. Уничтожают российские радиолокационные станции, которые, в частности, работали для российской авиации и бомбардировок управляемыми авиабомбами", – сказал президент.

Речь идет о том, как украинские защитники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и радиолокационную станцию "Небо-У". Пламенное "приветствие" оккупанты на ЗРК получили именно в тот день, когда они праздновали день войск ПВО России.

Также контрразведка СБУ уничтожила РЛС "Небо-У". Последняя была в Брянской области и контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Модернизированный комплекс помогал выявлять украинские средства поражения и поддерживал запускающие КАБы российские бомбардировщики.

Между прочим, эту установку стоимостью 100 млн долларов поразили семь дронов-камикадзе (об этом нам сообщили источники в Службе безопасности). И это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е управление военной контрразведки СБУ. Первый они уничтожили в Белгородской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, всего за сутки воины ВСУ обезвредили 920 оккупантов и девять танков врага. В общей сложности захватчики накануне потеряли 103 единицы военной техники и вооружений, среди которых – 6 артиллерийских систем (всего 11 609), 13 боевых бронированных машин (13 809) и средство ПВО (759) оккупационной армии.