Унижение России и большой анонс: как идет охота на танкеры теневого флота и чего ожидать в ближайшее время

Начиная с конца 2025 года российскому теневому флоту стало совершенно неспокойно как в акватории Черного моря, так и за его пределами. На находящиеся под санкциями нефтяные танкеры началась самая настоящая охота: практически каждый день поступает информация об очередной атаке подобного судна, обслуживающего экспорт российского "черного золота". Но насколько это серьезная угроза для России и как может быть масштабирована эта охота?

28 ноября в Черном море была зафиксирована первая, целенаправленная атака на два российских нефтяных танкера из состава российского теневого флота – Kairos и Virat. Это произошло у северного входа в Босфор.

Тогда возникли вопросы, что же это было. Был ли подрыв на дрейфующей морской мине или на танкерах заложили взрывные устройства? Но ответ не заставил себя долго ждать – это была атака украинских морских дронов типа Sea Baby.

Но был это ситуативный акт против российского теневого флота или мы были свидетелями начала нового акта блокирования Черного моря для российского подсанкционного судоходства? И ответ снова был быстро получен, поскольку уже утром 29 ноября танкер Virat был повторно атакован и полностью выведен из функционального состояния.

Стало очевидным, что в Черном море началась охота на российские нефтяные танкеры теневого флота.

Трофеи

С начала нового охотничьего сезона прошло полтора месяца, и за это время Украина провела ряд успешных атак на российский теневой флот со всеми вытекающими последствиями. Но сначала о трофеях.

После успешной совместной операции 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины по танкерам Kairos и Virat произошло что-то очень непонятное с судном компании Beşiktaş Denizcilik, которое у берегов Сенегала резко потеряло ход и стало тонуть. Примечательно, что судно до того посещало российский порт Тамань. Говорить о причастности украинской стороны к этому ЧП нет объективных причин, но произошло это 30 ноября – удивительным образом буквально сразу же после атаки по танкерам Kairos и Virat. Совпадение?

2 декабря 2025 г. стало известно, что в Черном море был атакован российский танкер Midvolga 2, следовавший из РФ в Грузию с грузом подсолнечного масла. Атака была осуществлена ударными дронами самолетного типа неустановленной принадлежности. Были ли это украинские ударные дроны?

Как бы там ни было, но в результате цены на страхование судов в Черном море резко выросли: с 0,25-0,3% от стоимости судна в начале ноября до 0,5-0,75% по состоянию на начало декабря. Рост цен для танкеров и балкеров, связанных с Россией, составил 3,5 раза и более!

Утром 10 декабря морские дроны СБУ Sea Baby поразили очередной танкер российского теневого флота в Черном море – DASHAN.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский отметил: "Украина ввела самый большой санкционный пакет против танкеров и других судов, которые россияне используют для перевозки нефти и других энергоресурсов". Всего под санкции попали почти 700 морских судов, что значительно расширяло список подлежащих охоте судов.

В ночь на 18 декабря в порту Ростова был нанесен удар по танкеру "Валерий Горчаков", а уже 19 декабря была проведена бомбардировка танкера QENDIL.

Бомбардировка QENDIL осуществлялась посредством дрона "Баба Яга", а сам случай был беспрецедентным и уникальным, поскольку операция впервые проводилась в Средиземном море! И это стало ярким сигналом, что ни одному российскому танкеру не удастся скрыться от преследования в некой мнимо спокойной и безопасной акватории или гавани.

7 января был атакован российский танкер ELBUS, который шел под флагом Палау в порт Новороссийск для загрузки нефтью. Дроны атаковали танкер в Черном море около города Кастамон, вследствие чего судно потеряло ход и его отбуксировали в турецкий порт Инеболу.

Эта атака осталась малозамеченной, поскольку 7 января США провели операцию по задержанию двух российских танкеров теневого флота Marinera и Sophia. И тут, следует отметить, американцы весьма активно включились уже в свою охоту - в первую очередь за танкерами, выходящими из Венесуэлы. Но по странному совпадению большая часть из них являлась танкерами российского теневого флота.

В некотором смысле Вашингтон подсобил Киеву в вопросах давления и охоты на российские танкеры.

14 января у побережья Новороссийска были атакованы сразу четыре танкера российского теневого флота, следовавших в порт для загрузки нефтью.

Как видим, системность ударов по российским судам указывает на то, что это не какие-то единичные случаи, а непосредственная, санкционированная охота на теневой флот. Причем участие в этой "травле" изгоев активно принимают не только украинские морские и воздушные дроны, но и береговая охрана США.

США подсобили

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о том, что он вводит блокаду подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы, среди которых были и представители российского теневого флота.

Во второй половине декабря разгорелась настоящая детективная история с преследованием танкера Bella 1, который бросился наутек от береговой охраны США, нарисовал на борту российский флаг и резко стал себя регистрировать в порту приписки – Сочи с переименованием в Marinera. Видимо, экипаж этого танкера посчитал, что российская регистрация и флаг РФ отпугнут американцев, но – нет.

Днем 7 января на палубу танкера Marinera была осуществлена высадка десанта береговой охраны США и произведен арест как экипажа танкера, так и самого судна. Параллельно в водах Карибского моря был задержан танкер Sophia.

9 января американцами вблизи Тринидада было задержано судно Olina.

Всего за полтора месяца береговая охрана США провела минимум шесть задержаний у берегов Венесуэлы и не только танкеров из состава теневого флота.

Россию заблокировали и унизили

Российская Федерация оказалась в положении, когда она не способна защитить свои танкеры ни в Черном море, ни в Средиземном, ни в Карибском и явно ни в любом другом.

Украина целенаправленно еще и выводит танкеры из работоспособного состояния, что создает определенные проблемы с фрахтованием, страховкой и вообще желанием экипажей ходить на таких судах, рискуя погибнуть или быть раненым после очередного удара.

Россия уже несет существенные репутационные и финансовые потери – как прямые, так и косвенные.

Фактически 2025 год завершился для российского теневого флота анонсом большой силовой кампании против него, которая в течение 2026-го будет значительно масштабирована. За прошедшие полтора месяца было суммарно атаковано не менее десяти российских танкеров или, грубо говоря, по танкеру каждые 4-5 дней.

Если такая интенсивность сохранится, то Россия может лишиться 10% от всего подсанкционного теневого флота. Кому-то может показаться, что это не особо существенный урон, но это кардинально неверное представление. Уже сейчас, когда был атакован 1% от общего количества российских танкеров, для РФ начались серьезные проблемы. И каждый день продолжающейся охоты будет ее положение ухудшать.

Из-за санкций российские танкеры вынуждены перевозить нефть по предельно невыгодным, финансово-затратным маршрутам. Например, танкер Fortis перевозил около 700 тысяч баррелей сырой нефти в китайский порт Жичжао почти 11 недель: из Усть-Луги (Балтийское море) через Средиземное море и Суэцкий канал, с перегрузкой в Индии и только потом в Китай.

Но расширение ареала охоты за российскими танкерами, помимо санкций, превратят такие перевозки в изнурительное, бесконечное скитание по морям, каналам и океанам.

И что-то мне подсказывает, что охота на российские танкеры в 2026 году будет не стагнировать, а наоборот – интенсифицироваться. Значительно расширяя ареал охотничьих угодий.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".