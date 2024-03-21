Уровень опасности очень высокий: враг вывел на дежурство в Черное море подводные ракетоносители

Государство-террорист Россия вывела в Черное море два подводных ракетоносителя. Они могут быть снаряжены 8 "калибрами".

О высоком уровне ракетной опасности сообщили в Telegram Сил обороны юга Украины. Отмечается, что вражеское судно вышло на боевое дежурство впервые после месячной паузы.

Военные призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

Напомним, 17 марта в ВМС ВСУ сообщили, что Россия не выводила боевые корабли в Черное и Азовское море. В то же время в Средиземном она держит несколько носителей ракет "Калибр".

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что украинские войска перехватили инициативу в Черном море, чем заставили черноморский флот РФ спрятать свои корабли в пунктах базирования. Враг долго не выводил в акватории Черного и Азовского морей свои корабли, там можно было увидеть лишь небольшие катера, предназначенные для восстановления заграждений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВМС ВСУ сообщили, что потеря большого количества самолетов лишила Россию значительной части боевых возможностей в Черном море. В частности, теперь у врага меньше возможности минировать черноморскую акваторию.

– 11 марта сообщалось, что РФ уже длительное время не выводит корабли в акваторию Черного моря. Носители крылатых ракет "Калибр" находились в пунктах базирования уже почти три недели.

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