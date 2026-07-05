"Усилилась интенсивность ударов по Крыму": сколько вражеских целей поразили Силы обороны в июне. Видео

В течение июня Силы обороны усилили интенсивность ударов по вражеской логистике россиян на нескольких направлениях. Среди приоритетных целей – территория оккупированного Крыма, где количество атак также существенно возросло.

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Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что в итоге наши защитники в июне поразили более 200 тыс. важных объектов оккупантов.

ВСУ усилили удары по логистике оккупантов

По словам Федорова, украинские Силы обороны наращивают удары по логистической инфраструктуре противника. Только за месяц было поражено более 200 тысяч вражеских целей, а количество ударов по объектам, расположенным более чем в 50 километрах от линии боевого столкновения, почти удвоилось.

"В июне также значительно возросла интенсивность ударов по целям в оккупированном Крыму. Основной фокус – логистика противника. Уничтожение складов, транспорта и маршрутов снабжения уменьшает возможности врага обеспечивать свои подразделения", – говорится в сообщении.

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Министр добавил, что в течение июня украинские защитники уничтожили или нанесли тяжелые ранения почти 28 тысячам российских военных.

Кроме того, прошлый месяц также стал рекордным сразу по нескольким показателям. В частности, Силы обороны:

– поразили наибольшее количество вражеской артиллерии, перехватили 49 575 российских дронов и коптеров, что является самым высоким показателем за всё время;

– установили абсолютный рекорд по уничтожению автомобильной и мототехники противника.

Министр подчеркнул, что каждое такое поражение подтверждено видеозаписью.

"Благодарю каждого военного за результат и ежедневную работу", – написал Федоров.

Напомним, ранее Федоров сообщал, что Украина уже применяет против российских войск управляемые авиационные бомбы собственного производства. К использованию уже привлечены разработки двух из восьми украинских команд, работающих над созданием таких боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Украины подчеркнул, что Украина продолжает работу над созданием собственного баллистического оружия, которое в будущем может стать одним из ключевых факторов сдерживания России. В Министерстве обороны убеждены, что появление украинских баллистических ракет будет иметь не только военное, но и геополитическое значение для государства.

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