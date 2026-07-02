ВСУ уже применяют против оккупантов отечественные КАБы: Федоров рассказал об успехах

Украина уже применяет против российских войск управляемые авиационные бомбы собственного производства. В боевое применение уже введены разработки двух из восьми украинских команд, работающих над созданием таких боеприпасов.

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Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров во время мероприятия Brave1 Advantage, а подробности обнародовало профильное СМИ"Милитарный". Министр отметил, что результаты испытаний уже свидетельствуют о высоком потенциале новых средств поражения. По его словам, статистика их применения "приятно впечатляет".

Высокие результаты

Федоров подчеркнул, что путь к максимальной эффективности украинских управляемых авиационных бомб требует времени. В то же время уже сейчас, по его словам, показатели точности и результативности во время испытаний демонстрируют хорошие результаты.

"Статистика поражений и результативность работы отечественных КАБ на этапе испытаний приятно впечатляет", – сказал министр.

Разработка украинских КАБ ведётся по командному принципу. Несколько коллективов одновременно создают боеприпасы разных весовых категорий, с различными тактико-техническими характеристиками и принципами работы.

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Различные разработки

Развитие управляемых авиационных бомб происходит в рамках более широкой государственной стратегии поддержки оборонных инноваций Brave1. По словам Федорова, сейчас в программе действует процедура "80/20". Она предусматривает, что 20 % бюджета направляются именно на инновационные решения, которые проходят испытания на специализированных полигонах.

Такой подход позволяет быстрее оценивать новые разработки и отбирать те, которые могут быть полезны для Сил обороны. После испытаний наиболее успешные решения могут быть масштабированы и внедрены в войсках.

Ранее, в мае 2026 года, OBOZ.UA сообщал, что Воздушные силы ВСУ получили первую экспериментальную партию украинских управляемых авиационных бомб. Тогда Михаил Федоров отметил, что на создание этой разработки ушло 17 месяцев.

Новые КАБы стали одним из направлений развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Работа над ними ведется сразу по нескольким проектам, чтобы обеспечить военных средствами поражения с различными характеристиками и возможностями применения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул, что Украина продолжает работу над созданием собственного баллистического оружия, которое в будущем может стать одним из ключевых факторов сдерживания России. В Министерстве обороны убеждены, что появление украинских баллистических ракет будет иметь не только военное, но и геополитическое значение для государства.

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