Устроили 'бавовну': артиллеристы на Харьковском направлении уничтожили две вражеские пушки. Видео

Украинские защитники продолжают противостоять врагу на Харьковском направлении, нанося ему значительные потери. На этот раз артиллеристы бригады "Рубеж" обнаружили и уничтожили два орудия российских оккупантов.

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Соответствующее видео опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. За прошедшие сутки гвардейцы бригады "Рубеж" уничтожили в общей сложности 11 артиллерийских систем противника по всей линии фронта.

"Артиллеристы бригады "Рубеж" на Харьковском направлении обнаружили и уничтожили две вражеские пушки. За сутки по линии фронта гвардейцы уничтожили 11 артиллерийских систем врага", – отметил Пивненко.

Бригада "Рубеж" продолжает свою миссию с несокрушимой решительностью и мастерством, делая весомый вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Успешное уничтожение вражеских артиллерийских систем ослабляет огневую мощь противника.

Напомним, на Харьковщине воины Третьей штурмовой бригады продолжают не только сдерживать давление захватчиков, но и отбивать позиции у россиян. При этом они успевают пополнять обменный фонд.

В течение 13-14 июля Силы обороны Украины провели локальные контратаки к северу и северо-востоку от Харькова. Благодаря этому им удалось восстановить некоторые позиции в Волчанске, в частности, отбросить врага от Сотницкого Казачка.

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