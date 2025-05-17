Устроили 'фейерверк': украинские воины уничтожили российский ЗРК 'Бук-М1' за $10 млн. Видео

Разведчики бригады "Черный лес" обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" и скорректировали по нему точный удар. В результате попадания произошла мощная детонация боекомплекта — вражеская установка, стоимостью около $10 млн была полностью уничтожена.

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Об этом информируют Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. Отмечается, что операция была проведена слаженно: разведка обнаружила цель, а ударное подразделение точно отработало по координатам.

"Разведка обнаружила цель – ЗРК "Бук-М1". После корректировки – точное поражение. Детонация БК. Минус еще одна дорогая "игрушка" врага", – говорится в сообщении.

ЗРК "Бук-М1" – это советский самоходный зенитно-ракетный комплекс средней дальности, предназначенный для уничтожения аэродинамических целей (самолетов, вертолетов, крылатых ракет), а также некоторых типов баллистических ракет и высокоточных вооружений. Комплекс способен одновременно сопровождать несколько целей и поражать их на высотах от 15 метров до 22 км и на дальности до 35 км.

Эта система является важной частью системы противовоздушной обороны армии РФ. Его уничтожение – не только существенная финансовая потеря, но и реальное снижение боевых возможностей оккупантов в воздушном пространстве.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 972 тысячи человек. Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений.

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