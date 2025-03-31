Устроили 'горячий прием': украинские воины сорвали вражескую атаку, уничтожив российский танк вместе с экипажем. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на разных участках фронта. Накануне защитники сорвали попытку очередного бессмысленного вражеского штурма.

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В результате точных ударов путинские захватчики понесли потери. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Оккупанты пытались штурмовать позиции украинских войск, и в ответ получили "горячий прием". Бойцы 141-й отдельной механизированной бригады ликвидировали бронетехнику российской оккупационной армии.

"Вражеская бронетехника должна была прорвать оборону, но вместо этого взорвалась на минах и попала под сокрушительный огонь. Результат: уничтоженный танк вместе с экипажем, атака сорвана, враг отступает с потерями", – сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Бронетехнику российских террористов вместе с личным составом уничтожили бойцы 2-го стрелкового батальона 141-й отдельной механизированной бригады. Защитники профессионально заминировали и замаскировали подходы к своим позициям.

Напомним, защитники Украины показали новое видео уничтожения тяжелой бронированной техники ВС РФ на Покровском направлении. Вражеский штурм отбили операторы БПЛА Сводной стрелковой бригады Воздушных сил и морских пехотинцев ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года ПВО Украины уничтожило более 4000 российских воздушных целей, более половины из которых – это ударные дроны типа "Шахед". Также активно работала авиация: за месяц нанесены сотни поражений по вражеским объектам.

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