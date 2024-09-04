"Увидела взрыв, огонь, страшное зарево": администратор отеля в Кривом Роге рассказала о вражеском ударе. Видео
В Кривом Роге часть гостиницы подверглась серьезным разрушениям из-за ракетного удара РФ. Выбитые окна, поврежденная внутренняя отделка – это последствия вражеского удара, нанесшего серьезный урон зданию.
Главный администратор отеля Лариса рассказала о вражеском ударе. Соответствующее видео показало "Суспільне".
По ее словам, гостиница на момент удара была закрыта и, к счастью, в здании не было никого, что позволило избежать погибших и раненых.
"Сначала был хлопок, я дежурила со своей собакой, потом звук, как летит. Увидела взрыв, огонь, страшное зарево. Я понимала, что сейчас мне все будет лететь на спину, на голову – надо было прятаться. Мы с собакой забиваемся в угол, когда все начало обваливаться", – рассказала женщина.
Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики, убирающие обломки и стекло.
Напомним, утром 4 сентября в Кривом Роге прозвучали взрывы, известно о ракетном попадании в объект гражданской инфраструктуры в центре города. В результате атаки пострадали 5 человек, среди них один ребенок. Также повреждено более 10 многоэтажек.
Как сообщал OBOZ.UA, около шести часов утра 4 сентября во Львове раздались взрывы, РФ атаковала город "Кинжалами". В результате обстрела семь человек погибли, из них трое – дети. Также по меньшей мере 47 человек пострадали, в том числе пятеро детей.
Под удар попали жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, в частности Центр спортивной медицины и реабилитации. На 11 утра продолжались поиски пострадавших под завалами.
Тогда же Россия атаковала и Кривой Рог. Там пострадали пять человек, разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.
На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он призвал партнеров предоставить Украине больше дальнобойности, чтобы помочь остановить российский террор.
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