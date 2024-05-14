'Увидите в работе': Нуланд заявила, что США передадут Украине более дальнобойное оружие

Этим летом Украина получит от США новое и мощное вооружение для противостояния российской агрессии. В частности, речь идет о более дальнобойном оружии, увидеть в работе которое российские кафиры смогут уже совсем скоро.

Об этом в интервью "Медузу" сообщила бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она отметила, что США за последние три года оказали Киеву значительную военную и экономическую поддержку.

"Созданы специальные фонды для реконструкции (критической инфраструктуры, – ред.), для энергетической поддержки страны, для гуманитарной помощи. Наша спецпредставительница (по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, - ред.) работает над возрождением украинских городов – чтобы люди могли вернуться домой, чтобы мог снова оживиться экспорт", – сказала Нуланд.

При этом она отметила, что пока союзники увеличивают помощь Украине, кремлевский диктатор Владимир Путин и его оккупационные войска наносят стране все больший ущерб. По некоторым оценкам, на фронте ежедневно погибают около 1 тысячи российских военных. И такие потери РФ терпит лишь для того, чтобы продвинуться на несколько километров и захватить несколько сел.

"Так что, потребности Украины растут, но, я думаю, мы будем и дальше ей помогать – в частности новыми и дальнобойными вооружениями, которые вы увидите в работе на фронте уже этим летом", – подчеркнула Нуланд.

Напомним, что 10 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. Вашингтон передаст Вооруженным силам нашего государства ракеты ЗРК Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, бронемашины MRAP, противотанковые системы Javelin и боеприпасы.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что подразделения Сил обороны Украины уже получили некоторое вооружение из пакета военной помощи, переданного Соединенными Штатами Америки 24 апреля – первого после того, как Конгресс одобрил финансирование. По его словам, минобороны Штатов прилагает усилия, чтобы доставить воинам ВСУ другое вооружение и технику, в том числе из нового пакета помощи.

Как писал OBOZ.UA, издание NYT заявило, что армия Украины уже получила часть военной помощи от США после разблокирования финансирования в Конгрессе. Основная партия оружия из крупных пакетов помощи, в частности, от Германии и Британии, поступит в нашу страну в течение нескольких месяцев.

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