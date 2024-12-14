'Уже не потратит свои 2 млн рублей!' В сети показали, как ВСУ обезвредили оккупанта. Видео

Украинские защитники продолжают мужественно защищать наши земли на Донбассе. Кураховское направление остается одним из самых горячих – сегодня вражеская армия атаковала там десятки раз вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лысовка, Елизаветовка, Анновка и Успеновка. По-прежнему оккупанты используют только одну тактику – мясные штурмы.

Видео дня

Однако захватчики обязательно проиграют эту войну, считают воины 214 отдельного специального батальона OPFOR. Они показали новое видео, снятое именно на Кураховском направлении.

"Залипательные предновогодние кадры о приключении российского оккупанта, который уже не потратит свои 2 миллиона рублей", – лаконично прокомментировали они ролик, сделанный в подразделении ударных дронов ОСБ OPFOR.

214 отдельный специальный батальон OPFOR считается уникальным в Украине. Это военное формирование Вооруженных сил, работавшее при Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове.

В мирное время ОСБ OPFOR использовалось сугубо на учениях – оно выполняло роль условного противника (оттуда и аббревиатура OPFOR – opposing force, то есть "противник"). Это единственное в Украине подразделение с такой специализацией.

Однако сейчас ОСБ OPFOR мужественно сражается с далеко не условным врагом. Бойцы этого батальона с февраля 2022 года принимали участие в битве за Киев. А в августе 2022 уже вели бои в Донецкой области.

В марте 2023 года бойцы OPFOR в составе сводной тактической группы "Адам" выполняли задачи на Бахмутском направлении.

В этом году батальон OPFOR удерживает одно из самых сложных направлений на Донбассе: южнее города Курахово.

Как сообщал OBOZ.UA, находящиеся на передовой воины-спецназначения ЦСО "А" СБУ за одну неделю противостояния с врагом уничтожили 254 российских оккупантов, ударили по трем складам с боеприпасами противника и 133 фортификационным сооружениям. Как они устроили для оккупантов "гонки" со смертью, смотрите здесь.

Кстати, за минувшие сутки Силы обороны уменьшили российскую армию на 1040 захватчиков (ликвидированными и ранеными). Общие боевые потери РФ за время полномасштабной войны уже достигли 761 160.

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